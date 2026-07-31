Σέρρες: Φωτιά σε αγροτική περιοχή στη Νιγρίτα – Με εγκαύματα στα πόδια αγρότης που εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του

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Mεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρίτας, στις Σέρρες.

Η φωτιά καίει σε έκταση με πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, αλλά και χωράφια με ελιές σε κοντινή απόσταση από τη Νιγρίτα προς την περιοχή «Καλογριές».

Την επιχείρηση συντονίζει ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερρών, Πύραρχος Πρόδρομος Καλαϊτζίδης ενώ στο σημείο άμεσα έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, με 15 άνδρες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, σύμφωνα με το ERTNews, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας αγρότης που υπέστη εγκαύματα στα πόδια από τη φωτιά.

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