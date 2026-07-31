Αργολίδα: Κρίσιμες ώρες στα Φίχτια λόγω της μεγάλης φωτιάς – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά δύο ηλικιωμένοι

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Κρίσιμες ώρες στην Αργολίδα λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/7) στην περιοχή Φίχτια σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, δύο άνθρωποι διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, που αναμένεται να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργούς – Μυκηνών.

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα προς το Άργος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Αποφασίζουμε την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στην κοινοτητα Φιχτιων της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΚΗΝΩΝ του Δήμου Άργους-Μυκηνών και με κατεύθυνση προς την τοπική κοινότητα Άργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης πυρκαγιάς».

Οι αρχές και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται επί ποδός για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των πολιτών και την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Ήχησε δύο φορές

Το 112 ήχησε δύο φορές, αρχικά για ετοιμότητα και λίγο αργότερα για εκκένωση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στο δεύτερο μήνυμα δόθηκε η οδηγία σε επισκέπτες και κατοίκους που βρίσκονταν στην περιοχή Φίχτι να απομακρυνθούν προς το Άργος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός

Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην προστασία οικιών που κινδυνεύουν, ενώ συνεχώς δημιουργούνται νέα μέτωπα λόγω των ανέμων.