Φράνκο Μπαρέζι: Πέθανε ο εμβληματικός Ιταλός ποδοσφαιριστής

Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι, σε ηλικία 66 ετών. Ο Ιταλός θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε γεννηθεί στις 8 Μαΐου του 1960 και ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Μίλαν, στην οποία ο σπουδαίος αθλητής αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, από το 1977 ως το 1997.
Στην ανακοίνωση με την οποία η Μίλαν «αποχαιρέτησε» τον θρυλικό αρχηγό της, αναφέρεται ότι: «Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν βυθίζεται στο πένθος μετά την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική του φανέλα με το νούμερο 6.
Τα ειλικρινή συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τα συμμερίζεται κάθε φίλαθλος των “ροσονέρι”, που νιώθει αυτή την απώλεια σαν δική του».
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o
— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026