Φράνκο Μπαρέζι: Πέθανε ο εμβληματικός Ιταλός ποδοσφαιριστής

Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι, σε ηλικία 66 ετών, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών, ο οποίος αγωνίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στη Μίλαν. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε από τη Μίλαν, η οποία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του θρυλικού της αρχηγού.

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Αθλητισμός

Φράνκο Μπαρέζι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι, σε ηλικία 66 ετών. Ο Ιταλός θρυλικός ποδοσφαιριστής ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών.
  • Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Μίλαν, στην οποία ο σπουδαίος αθλητής αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, από το 1977 ως το 1997.
  • Στην ανακοίνωσή της, η Μίλαν αναφέρει ότι «Το παράδειγμα και η ακεραιότητα του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική του φανέλα με το νούμερο 6».

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Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι, σε ηλικία 66 ετών. Ο Ιταλός θρυλικός ποδοσφαιριστής είχε γεννηθεί στις 8 Μαΐου του 1960 και ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Μίλαν, στην οποία ο σπουδαίος αθλητής αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, από το 1977 ως το 1997.

Στην ανακοίνωση με την οποία η Μίλαν «αποχαιρέτησε» τον θρυλικό αρχηγό της, αναφέρεται ότι: «Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν βυθίζεται στο πένθος μετά την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως ακριβώς και η εμβληματική του φανέλα με το νούμερο 6.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τα συμμερίζεται κάθε φίλαθλος των “ροσονέρι”, που νιώθει αυτή την απώλεια σαν δική του».

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