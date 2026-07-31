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Φωτιά στη Βοιωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στη Βοιωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στη Βοιωτία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης 112. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Βοιωτίας.
  • Για το περιστατικό ήχησε το 112.
  • Η ειδοποίηση αφορά ετοιμότητα των κατοίκων.

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Νέα φωτιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή Ξηρονομή. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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