Φωτιά στη Βοιωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Νέα φωτιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή Ξηρονομή. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.