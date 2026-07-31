Φωτιά στη Βοιωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Νέα φωτιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή Ξηρονομή. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026