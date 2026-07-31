Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 26χρονος μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε τα ξημερώματα σε τροχαίο στον Λαγκαδά

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
  • Περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.
  • Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά λίγο αργότερα πέθανε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Τροχαίο στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Σοβαρά τραυματισμένος ένας οδηγός

Περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.

Πέθανε στο νοσοκομείο ο 26χρονος μοτοσικλετιστής

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά λίγο αργότερα κατέληξε.

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