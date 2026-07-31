Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς – Σε πορτοκαλί «συναγερμό» 16 περιοχές της χώρας

Απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, με την ισχύ της να διαρκεί έως τις 8:00 το βράδυ. Συνολικά 16 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, όπως προκύπτει από τον χάρτη επικινδυνότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής την Παρασκευή 31 Ιουλίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
  • Η απαγόρευση ίσχυσε από τις 8.00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 8.00 το βράδυ και αφορά δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.
  • Επιπλέον, 16 περιοχές της χώρας τέθηκαν σε πορτοκαλί «συναγερμό» με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), όπως η Αττική, η Κρήτη και οι Κυκλάδες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Απαγόρευση έως τις 8.00 το βράδυ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ στις 8.00 το πρωί και θα ισχύσει έως τις 8.00 το βράδυ στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας:

  • Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή),
  • «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας:

  • Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη:

  • (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Σε πορτοκαλί «συναγερμό» 16 περιοχές της χώρας – Ο χάρτης επικινδυνότητας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

 

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