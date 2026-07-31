Βαρύ πένθος στο Αγρίνιο: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε από παθολογικά αίτια στο Γύθειο

Το Αγρίνιο πενθεί για τον θάνατο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος απεβίωσε από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή (31/7), στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ πένθος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια σε επιχείρηση κατάσβεσης στο Γύθειο. Σήμερα, Παρασκευή (31/7) τελείται η Εξόδιος Ακολουθία.
  • Ο 27χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός ενεργού μετώπου, ενώ είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017 και υπηρετούσε ως υποδιοικητής στο Γύθειο.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, ενώ το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του.

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Βαρύτατο είναι το πένθος στο Αγρίνιο για τον θάνατο του27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο, από παθολογικά αίτια.

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Σήμερα, Παρασκευή (31/7) στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου συγγενείς και φίλοι θα «αποχαιρετήσουν» τον 27χρονο Κωνσταντίνο, αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεσθεί στις 11:00.

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Ο 27χρονος εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς, εκτός ενεργού μετώπου.

Είναι γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

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Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017

Ο 27χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο

Τη βαθιά της θλίψη εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρει η Πυροσβεστική.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας» καταλήγει.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του»

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Σύμφωνα με την διοικήτρια, «όπως ενημερώθηκα η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα»

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