Εφορία: Σήμερα η πληρωμή της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση από μισθωτούς, συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Ωστόσο όσοι πληρώσουν εφάπαξ όλο το ποσό έως το τέλος Ιουλίου θα έχουν «έκπτωση» στον φόρο της τάξης από 2% έως 4% ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση.

Επίσης, σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η 5η δόση του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027. Ακόμη, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η ώρα του λογαριασμού

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τον Ιούλιο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικούς φόρους ύψους 8,564 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο μήνα του έτους.

Αντίστοιχα, τον Αύγουστο τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο θα ανέβουν στα 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο σε 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο που καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027 θα βρεθούν μια ανάσα από τα 7 δισ. ευρώ, συγκεκριμένα στα 6,961 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικά για φόρους 39,558 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο τα φοροέσοδα άγγιξαν τα 34 δισ. ευρώ.

Τροποποιητικές δηλώσεις

Την ίδια στιγμή κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμο όσοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Ειδικότερα, θα κληθούν να πληρώσουν έως και 500 ευρώ και τόκο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης όσοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις ο φόρος που θα προκύψει είναι άνω των 100 ευρώ στο νέο εκκαθαριστικό σε σχέση με την αρχική δήλωση. Αναλυτικά, τα πρόστιμα αυτά διαμορφώνονται ως εξής: