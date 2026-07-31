Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/7) – Τένις, WRC και ποδόσφαιρο στο πρόγραμμα της ημέρας

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ματς ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Οι φίλοι των αγώνων ράλι θα παρακολουθήσουν τέσσερις ειδικές διαδρομές από το WRC Φινλανδίας.
  • Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στο τένις με αγώνες ATP και WTA, ενώ το βράδυ υπάρχει και ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ματς ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία SS2

09:45: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS3

10:50: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS4

11:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS5

19:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

19:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

21:00: Novasports 6HD | WTA 500  Ουάσινγκτον

21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς (William Hill Scottish Premiership)

23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον

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