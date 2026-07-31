Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (31/7) – Τένις, WRC και ποδόσφαιρο στο πρόγραμμα της ημέρας

Ματς ποδοσφαίρου και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:40: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία SS2
09:45: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS3
10:50: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS4
11:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS5
19:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
19:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
21:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
21:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς (William Hill Scottish Premiership)
23:00: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον