e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

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Έως και σήμερα, Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα έχουν καταβληθεί 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Έως σήμερα, 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: