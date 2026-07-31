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e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθούν έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, σε 4.333.061 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εφάπαξ ποσά, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, καθώς και χρήματα για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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πληρωμές ΑΤΜ
Φωτογραφία: Freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως και σήμερα, Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα έχουν καταβληθεί 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ, έως σήμερα, 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ, γίνονται καταβολές 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως και σήμερα, Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα έχουν καταβληθεί 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως σήμερα, 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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