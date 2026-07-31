Βοιωτία: Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά – Εκκένωση της Ξηρονομής

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Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Βοιωτία.

Αρχικά είχε εκδοθεί μήνυμα για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην Ξηρονομή να κατευθυνθούν προς την Ελλοπία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 7:45

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και

2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.