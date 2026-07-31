Ρέθυμνο: Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που άφησε πίσω της η φωτιά.

Από τις Αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, oι Aρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Στάχτη έγιναν 45.000 στρέμματα – Κάηκαν ζώα και ποιμνιοστάσια

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, καθώς κάηκαν ζώα και ποιμνιοστάσια, ενώ ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για τη δορυφορική χαρτογράφηση των πληγεισών εκτάσεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 45.000 καμένα στρέμματα, με το τελικό αποτύπωμα της καταστροφής να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μετρήσεων.