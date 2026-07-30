Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες «κατάπιαν» και το γήπεδο στις Μέλαμπες – Εικόνες καταστροφής

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ρέθυμνο, δεν γλίτωσε ούτε το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες.

Οι εικόνες που δημοσιεύει το creta24.gr, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους πάγκους και τις καρέκλες να έχουν λιώσει από τις ακραίες θερμοκρασίες, συνθέτοντας σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή.

Το γήπεδο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, αποτελώντας ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μανίας με την οποία η φωτιά σάρωσε και συνεχίζει στο Νότιο Ρέθυμνο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: