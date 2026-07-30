Φωτιά στην Πάρο: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Αγκαιριά

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Αγκαιριά Πάρου καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτήν και να κατευθυνθούν προς Αλυκή λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».