Αναζωπυρώνεται το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή – Νέες επιθέσεις του Ιράν σε Ιορδανία και Κουβέιτ

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Αναζωπυρώνεται το πολεμικό μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις σε αεροπορικές βάσεις σε Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι επιθέσεις συνιστούν απάντηση της ιρανικής πλευράς στα βραδινά αμερικανικά πλήγματα σε νευραλγικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Χτύπημα στην Ιορδανία

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι «σήμερα το πρωί, μαχητικά της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC, κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον της ράμπας απογείωσης και του υπόστεγου συντήρησης των αμερικανικών μαχητικών F-35 στην αεροπορική βάση Αλ – Αζράκ (σ.σ. της Ιορδανίας), χρησιμοποιώντας διάφορους βαλλιστικούς πυραύλους, κατέστρεψαν ολοσχερώς τρία (3) αεροσκάφη F-35 και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε άλλα τρία (3).

Στο μεταξύ, το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο FARS, ενημέρωσε ότι «σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στην καταρρίψη εχθρικού drone στους ουρανούς πάνω από το λιμάνι Ιμάμ Χομεϊνί στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν».

Πλήγμα στο Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαιώσαν νέα επίθεση στο Κουβέιτ, όπου χτύπησαν την αμερικανική βάση «Αλί Αλ-Σαλέμ». «Σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της συνέχισης της Επιχείρησης ‘Νασρ 2’ και της τιμωρίας του επιτιθέμενου, κατά τη διάρκεια επίθεσης στην αμερικανική αεροπορική βάση ‘Αλί Αλ-Σαλέμ, πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν δύο υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μία δεξαμενή καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα», ανακοίνωσαν οι οι Φρουροί της Επανάστασης .

Από την πλευρά της η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή (CENCTOM) ανακοίνωσε ότι «ναύτες των ΗΠΑ παρακολουθούν τα μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E Super Hornet να απογειώνονται από το USS George H.W. Bush (CVN 77) ενώ το πλοίο πλέει στην Αραβική Θάλασσα». Πράγμα, που δηλώνει την απόλυτη ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.