Δόμνα Μιχαηλίδου: H απάντησή της για την Ελληνική Οικογένεια – «H τέχνη της κοπτικής είναι παλιά» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην ελληνική πυρηνική οικογένεια αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν έπειτα από ομιλία της σε συνέδριο.

Η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι οι δηλώσεις της απομονώθηκαν από το συνολικό τους πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η τέχνη της κοπτικής είναι παλιά» και κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να δουν ολόκληρο το βίντεο με τις δηλώσεις της.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο του Fortune GREECE στις 14 Μαΐου, με το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις της να δημοσιεύεται στον λογαριασμό του συνεδρίου την Τρίτη(29/7).

«Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά» ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας