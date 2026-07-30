Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου.
Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτήν μέσω επαρχιακής οδού ‘Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.
Λίγο πριν τις 16:00 εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να εκκενώσουν μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς τη Χώρα της Άνδρου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς #Χώρα_Άνδρου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς #Μπάτσι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026