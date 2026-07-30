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Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται για την κατάσβεσή της. Λόγω των ισχυρών ανέμων και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Παλαιόπολη και Κόλυμπος.

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Πηγή: aeolos.tv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.
  • Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ, ενώ στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
  • Δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν για την απομάκρυνση κατοίκων από την Παλαιόπολη προς Μπατσί και από τον Κόλυμπο προς Χώρα Άνδρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτήν μέσω επαρχιακής οδού ‘Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Λίγο πριν τις 16:00 εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να εκκενώσουν μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς τη Χώρα της Άνδρου.

 

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