Φωτιά στην Άνδρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τον Κόλυμπο

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στην περιοχή -η οποία σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς- πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτήν μέσω επαρχιακής οδού ‘Ανδρου-Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου. Υπενθυμίζεται ότι στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Παλαιόπολη με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Λίγο πριν τις 16:00 εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να εκκενώσουν μέσω της Επαρχιακής Οδού Άνδρου – Γαυρίου προς τη Χώρα της Άνδρου.