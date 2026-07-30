Ρέθυμνο: Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης για τους δύο νεκρούς συναδέλφους του – «Τους είδα με τα μάτια μου»

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Κρήτη, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες, οι εικόνες και οι μαρτυρίες από τα πύρινα μέτωπα, αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική, ήταν η στιγμή, που μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, μίλησε σε τηλεοπτικό συνεργείο, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, για την απώλεια των συναδέλφων του.

Με δάκρυα στα μάτια και εμφανή συναισθηματική φόρτιση, αναφέρθηκε στον θάνατο του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», είπε συγκλονισμένος. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Η εικόνα του εθελοντή, που λύγισε μιλώντας για τους συναδέλφους του, αντικατοπτρίζει το ψυχικό βάρος, που «σηκώνουν» καθημερινά, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε, περιγράφοντας με λίγες λέξεις. την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά.