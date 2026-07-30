Ρέθυμνο: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Ασώματα»

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Ασώματα» αναφέρει το νέο μήνυμα από το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
Αμέσως μετά βγήκε κι άλλο 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026