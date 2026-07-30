Ρέθυμνο: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Ασώματα»

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«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Ασώματα» αναφέρει το νέο μήνυμα από το 112.

Αμέσως μετά βγήκε κι άλλο 112.