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Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Πάρο – Εκκενώνεται το Καμάρι

Ρέθυμνο: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Ασώματα»

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«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Ασώματα» αναφέρει το νέο μήνυμα από το 112.

Αμέσως μετά βγήκε κι άλλο 112.

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