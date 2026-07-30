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Σαμαράς: «Η μεταλλαγμένη ΝΔ του Μητσοτάκη υπονομεύει συνειδητά την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια»

Ο Αντώνης Σαμαράς επικρίνει έντονα τις δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου, χαρακτηρίζοντάς τες ως την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας.

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Αντώνης Σαμαράς, Πολεμικό Μουσείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι «η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη υπονομεύει συνειδητά την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια».
  • Τόνισε πως «οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός».

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«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

 

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