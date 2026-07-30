Ρόδος: Στο εδώλιο 46χρονος για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας με θύμα 10χρονη – Πώς την παγίδευσε

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Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, παραπέμπεται να δικαστεί ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση, ότι το θύμα δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Η παραπομπή αποφασίστηκε με το υπ’ αριθμόν 90/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η υπόθεση και το χρονικό της προσέγγισης

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στη Ρόδο τον Μάϊο του 2022. Η ανήλικη, γεννημένη τον Οκτώβριο του 2013, δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram στις 14 Μαΐου, με την έγκριση της μητέρας της. Μόλις την επόμενη ημέρα, ο κατηγορούμενος (τότε 42 ετών) ξεκίνησε ιδιωτική συνομιλία μαζί της.

Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, ο 46χρονος υποστήριξε ψευδώς, ότι ήταν ένας 13χρονος μαθητής. Παρόλο που έλαβε φωτογραφία του προσώπου της και κατανόησε ότι το κορίτσι ήταν πολύ μικρότερο από την ηλικία που δήλωνε, συνέχισε τη στοχευμένη επικοινωνία.

Η μεθοδολογία της χειραγώγησης (Online Grooming)

Ακολουθώντας τη μέθοδο της διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων, ο κατηγορούμενος ανέπτυξε σταδιακά την εξής τακτική:

Kαλλιέργεια οικειότητας: Δημιούργησε κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης.

Έλεγχος ασφάλειας: Βεβαιώθηκε ότι κανένας τρίτος δεν είχε πρόσβαση στις συνομιλίες.

Καθοδήγηση: Εισήγαγε θέματα γενετήσιου περιεχομένου, άγνωστα για την ηλικία του παιδιού, απαιτώντας παράλληλα απόλυτη μυστικότητα.

Μέσα σε 4 μόλις ημέρες (15–20 Μαΐου 2022), ο κατηγορούμενος κατάφερε να αποσπάσει από την 9χρονη, περισσότερα από 60 αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας. Ο κακουργηματικός χαρακτήρας της κατηγορίας, βασίζεται στο ότι ο ίδιος είχε ενεργό και καθοδηγητικό ρόλο, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για τη λήψη και τη διάρκεια του υλικού.

Η αποκάλυψη και οι έρευνες των Αρχών

Η υπόθεση, αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι ανέφερε στον κατηγορούμενο ότι ήθελε να συναντηθούν από κοντά. Η μητέρα της, εντόπισε τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια γονεικού ελέγχου, και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου:

Το ηλεκτρονικό ίχνος της πρόσβασης οδήγησε σε πάροχο της Γερμανίας, αλλά η αίτηση δικαστικής συνδρομής δεν απέδωσε καρπούς, καθώς τα δεδομένα εκεί διαγράφονταν μετά από 7 ημέρες.

Η έρευνα στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που συνδεόταν με τον λογαριασμό ταυτοποίησε επιτυχώς τον κατηγορούμενο.

Η κατοχή στο Cloud και η εξέλιξη της δικογραφίας

Τα αρχεία δεν βρέθηκαν σε φυσικούς σκληρούς δίσκους, αλλά αποθηκευμένα στο υπολογιστικό νέφος (cloud) της πλατφόρμας. Η δικαιοσύνη έκρινε, ότι ο κατηγορούμενος είχε την πραγματική εξουσία επί του υλικού, καθώς είχε αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό μέσω των κωδικών του.

Παράλληλα, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην απαγγελθούν κατηγορίες για την πράξη των πορνογραφικών παραστάσεων, καθώς δεν εντοπίστηκαν οι ηλεκτρονικές συσκευές του κατηγορουμένου, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν περαιτέρω διακίνηση ή δημόσια προβολή του υλικού.

Ο τόπος διαμονής του 46χρονου, παραμένει άγνωστος, ενώ εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στις 24 Δεκεμβρίου 2025.