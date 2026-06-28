Επιχείρηση «Αιγίς»: 4 συλλήψεις για παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου – Ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ακόμη τριών ατόμων, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αιγίς».

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που οργανώθηκε και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, από 11 έως και 26/06μ αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη τριών ατόμων.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στη συνέχεια ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 κάρτες SIM

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet

2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών

εξωτερικός σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης (microSD)

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια των τεσσάρων εμπλεκομένων, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή των ανηλίκων εντοπίστηκε υλικό και με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπών τριών ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία.