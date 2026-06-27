Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις και το κινητό της

Σε δύο συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση της 43χρονης, η οποία κατέληξε αφού αυτοπυροβολήθηκε σε σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.

Οι δύο συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος και ο έφορος οπλισμού, σύμφωνα με το Cretalive.gr, και αναμένεται να οδηγηθούν την Κυριακή (28/6) ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 43χρονη ζούσε στη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε για διακοπές στην Κρήτη. Το πρωί του Σαββάτου (27/6) πήρε ταξί, μετέβη στο σκοπευτήριο του δήμου Μαλεβιζίου, κοντά στον Κρουσώνα, και ζήτησε να βγάλει το προσωρινό δελτίο αθλητή (48 ωρών).

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η 43χρονη επισκέφτηκε το συγκεκριμένο σκοπευτήριο. Δημοσιογραφικές πηγές, που επικαλείται η ιστοσελίδα, αναφέρουν ότι της δόθηκε ένα 22άρι, ώστε να λάβει θέση βολής. Ο εκπαιδευτής ήταν πάντα δίπλα της, ωστόσο, η 43χρονη του ζήτησε να κάνει λίγο πίσω για να νιώθει πιο άνετα και εκείνος για λόγους τακτ το έπραξε. Οπισθοχώρησε λίγο για να της δώσει το περιθώριο να ρίξει τις βολές χωρίς άγχος.

Η 43χρονη φέρεται να έριξε μία βολή στον στόχο και εν συνεχεία έστρεψε το όπλο στον εαυτό της και πυροβόλησε μία φορά στην περιοχή του λαιμού. Πηγές ενημέρωσης κάνουν λόγο για «τυφλό» τραύμα. Εκτιμάται ότι η βολίδα έχει καρφωθεί στον εγκέφαλο.

Στο σημείο επικράτησαν σοκ και πανικός, καθώς αυτό που συνέβη ήταν πρωτοφανές, βίαιο και απρόσμενο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου και υπέκυψε στα τραύματά της, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, τόσο του ΕΚΑΒ όσο και στο Βενιζέλειο.

Θα «ξεσκονίσουν» το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την διαλεύκανση της μυστηριώδους υπόθεσης, με το σενάριο της αυτοχειρίας να είναι εκείνο που θεωρείται ως το πιο πιθανό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης, ενώ σημαντικές θεωρούνται και οι πληροφορίες από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της και άλλων πρόσωπα με τα οποία συναναστράφηκε όσες ημέρες βρισκόταν στην Κρήτη.

Οι αρχές θα επιχειρήσουν να απαντήσουν ποιος ήταν ο λόγος που ώθησε την γυναίκα σε αυτή την πράξη, εάν επρόκειτο για ένα σχέδιο που είχε ήδη φτιάξει στο μυαλό της η 43χρονη και με ποιους έκανε διακοπές στο νησί.

Κάτι αντίστοιχο δεν έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε και οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τι ήταν αυτό που «πυροδότησε» την απόφαση της αυτοχειρίας και την οδήγησε μέχρι το συγκεκριμένο σκοπευτήριο.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις»

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, η 43χρονη λίγο πριν το περιστατικό φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, λέγοντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και πυροβόλησε.

Η οικογένειά της είχε ενημερωθεί άμεσα για το τραγικό συμβάν και αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη.

Τι λέει ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στη Νέα Κρήτη, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, υποστηρίζει ότι η 43χρονη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 43χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει, όπως όλα δείχνουν, το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζουν τις έρευνές τους στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.