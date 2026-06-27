Βενεζουέλα: Αγωνία για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους φονικούς σεισμούς – Η μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Η Βενεζουέλα πενθεί μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 900 και πάνω από 55.000 ανθρώπους να παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους. Διεθνείς ομάδες συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, αν και κάτοικοι σε ορισμένες πληγείσες περιοχές εκφράζουν ανησυχία για την καθυστέρηση άφιξης της βοήθειας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους φονικούς σεισμούς, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους και τις ελπίδες για επιζώντες να μειώνονται. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. – Έχουν περάσει περίπου 64 ώρες από τους σεισμούς, με τους διασώστες να δίνουν αγώνα δρόμου. Περίπου 1.600 μέλη ξένων ομάδων έρευνας και διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα. – Παρά τη διεθνή βοήθεια, κάτοικοι σε πληγείσες περιοχές εκφράζουν ανησυχίες για την καθυστέρηση άφιξης σωστικών συνεργείων. Εν μέσω της τραγωδίας, η διάσωση μιας γυναίκας από τα ερείπια έδωσε ελπίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στο πιο κρίσιμο στάδιό τους, καθώς οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί οι εγκλωβισμένοι μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.

Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.430 νεκρούς και 3.200 τραυματίες και 3.100 άστεγοι, ενώ περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να δηλώνονται μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης αγνοουμένων.

Περισσότεροι από 68.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αγνοουμένων που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή, από το βράδυ της Τετάρτης έχουν δηλωθεί περίπου 68.000 άνθρωποι ως αγνοούμενοι.

Από αυτούς, περισσότεροι από 12.500 έχουν ήδη εντοπιστεί, ενώ πάνω από 55.000 εξακολουθούν να αναζητούνται.

Στην πλατφόρμα Desaparecidos Terremoto Venezuela, συγγενείς ανεβάζουν φωτογραφίες, ονόματα και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία να τους εντοπίσουν.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP/Reuters
Φωτογραφία: AP/Reuters

Η πιο κρίσιμη φάση των επιχειρήσεων διάσωσης

Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Έχουν ήδη περάσει περίπου 64 ώρες από τις δύο ισχυρές δονήσεις και οι διασώστες δίνουν πλέον αγώνα δρόμου, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται όσο περνά ο χρόνος.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το χρονικό αυτό όριο μπορεί να παραταθεί εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή τροφή.

«Κάθε άνθρωπος που διασώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες.

«Δεν πρόκειται να αποκρύψουμε απολύτως τίποτα σχετικά με το μέγεθος αυτής της τραγωδίας», πρόσθεσε.

Μέλη γαλλικής ομάδας έρευνας και διάσωσης αναχωρούν για τη Βενεζουέλα, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις μετά τους φονικούς σεισμούς. (Reuters)
Μέλη γαλλικής ομάδας έρευνας και διάσωσης αναχωρούν για τη Βενεζουέλα, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις μετά τους φονικούς σεισμούς. (Reuters)

1.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν φτάσει στη χώρα

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 μέλη ξένων ομάδων έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ ακόμη δέκα κράτη πρόκειται να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Συρία, η οποία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει για πρώτη φορά στην ιστορία της διεθνή αποστολή έρευνας και διάσωσης για φυσική καταστροφή εκτός των συνόρων της. Η ομάδα αποτελείται από 15 ειδικούς διασώστες και τον εξοπλισμό τους.

Βαρέα μηχανήματα κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές

Σε νέα ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ντέλσι Ροδρίγκες γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η κινητοποίηση βαρέος εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο σχετικό βίντεο εμφανίζονται εκσκαφείς, μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα να κινούνται προς τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπου είναι απαραίτητα για την απομάκρυνση των τεράστιων όγκων μπετόν από τα κατεστραμμένα κτίρια.

Παρά τις εικόνες αυτές, σε αρκετές περιοχές εκτός του Καράκας, κυρίως στη Λα Γκουάιρα, κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν δει ακόμη κρατικά σωστικά συνεργεία και συνεχίζουν μόνοι τους τις έρευνες, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και στοιχειώδη εργαλεία για να αναζητήσουν εγκλωβισμένους.

Φωτογραφία: AP/Reuters
Φωτογραφία: AP/Reuters

«Πού είναι η βοήθεια;»

Η ανταποκρίτρια του Sky News από τη Βενεζουέλα μεταδίδει ότι πολλοί κάτοικοι αναρωτιούνται πότε θα φτάσει η διεθνής βοήθεια που έχει ανακοινωθεί.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποστολή εξειδικευμένων ομάδων έρευνας και διάσωσης, αρκετοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη δει αυτές τις δυνάμεις στις περιοχές όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Φωτογραφία: AP/Reuters
Φωτογραφία: AP/Reuters

Συγκλονιστικές εικόνες από τα ερείπια

Νέες φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν ολόκληρες πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει, τεράστιους σωρούς από μπάζα και διασώστες που συνεχίζουν ασταμάτητα τις έρευνες.

Παράλληλα, το Reuters μεταδίδει ότι σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί περιστατικά λεηλασιών, ενώ χιλιάδες σεισμόπληκτοι προσπαθούν ακόμη να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους ή αναζητούν προσωρινό καταφύγιο.

Φωτογραφία: AP/Reuters
Φωτογραφία: AP/Reuters

Η διάσωση που έδωσε ελπίδα

Μέσα στην καταστροφή υπήρξαν και λίγες στιγμές αισιοδοξίας.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση μιας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Καθώς μεταφερόταν με φορείο προς ασθενοφόρο, η γυναίκα ανταπέδιδε τις επευφημίες συγγενών και διασωστών κάνοντας τον αντίχειρα προς τα πάνω και σχηματίζοντας καρδιές με τα χέρια της, ενώ λίγο αργότερα ύψωσε τη σημαία του Ελ Σαλβαδόρ που είχε τοποθετηθεί πάνω της.

Το Ελ Σαλβαδόρ έχει αποστείλει μέχρι στιγμής περίπου 300 διασώστες και 50 τόνους ιατρικού και ανθρωπιστικού υλικού για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Συγκλονιστική διάσωση μητέρας από τα ερείπια

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης καταγράφηκε στη Βενεζουέλα, όταν ένας άνδρας στάθηκε δίπλα στη μητέρα του όσο εκείνη ήταν παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια, προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

«Ηρέμησε, μαμά… Θα σε βγάλω. Ανάπνευσε… μπορείς. Είσαι μαχήτρια», της έλεγε με σπασμένη φωνή, ενώ λίγο αργότερα οι ομάδες έρευνας και διάσωσης κατάφεραν, έπειτα από μια αγωνιώδη επιχείρηση, να την απεγκλωβίσουν ζωντανή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ