Βενεζουέλα: Αγωνία για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους φονικούς σεισμούς – Η μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά το βράδυ της Τετάρτης, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στο πιο κρίσιμο στάδιό τους, καθώς οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί οι εγκλωβισμένοι μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.

Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.430 νεκρούς και 3.200 τραυματίες και 3.100 άστεγοι, ενώ περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να δηλώνονται μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης αγνοουμένων.

Περισσότεροι από 68.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αγνοουμένων που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή, από το βράδυ της Τετάρτης έχουν δηλωθεί περίπου 68.000 άνθρωποι ως αγνοούμενοι.

Από αυτούς, περισσότεροι από 12.500 έχουν ήδη εντοπιστεί, ενώ πάνω από 55.000 εξακολουθούν να αναζητούνται.

Στην πλατφόρμα Desaparecidos Terremoto Venezuela, συγγενείς ανεβάζουν φωτογραφίες, ονόματα και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία να τους εντοπίσουν.

Η πιο κρίσιμη φάση των επιχειρήσεων διάσωσης

Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Έχουν ήδη περάσει περίπου 64 ώρες από τις δύο ισχυρές δονήσεις και οι διασώστες δίνουν πλέον αγώνα δρόμου, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται όσο περνά ο χρόνος.

🇳🇱🇻🇪 | Llegan a Venezuela 64 rescatistas y 4 caninos provenientes de los Países Bajos. Gracias a todos los que están ayudando a nuestra gente.

pic.twitter.com/X57HD2okiU — Adais Cásares (@adais_casares) June 27, 2026

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το χρονικό αυτό όριο μπορεί να παραταθεί εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό ή τροφή.

«Κάθε άνθρωπος που διασώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες.

«Δεν πρόκειται να αποκρύψουμε απολύτως τίποτα σχετικά με το μέγεθος αυτής της τραγωδίας», πρόσθεσε.

1.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν φτάσει στη χώρα

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 μέλη ξένων ομάδων έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ ακόμη δέκα κράτη πρόκειται να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Συρία, η οποία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει για πρώτη φορά στην ιστορία της διεθνή αποστολή έρευνας και διάσωσης για φυσική καταστροφή εκτός των συνόρων της. Η ομάδα αποτελείται από 15 ειδικούς διασώστες και τον εξοπλισμό τους.

Βαρέα μηχανήματα κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές

Σε νέα ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ντέλσι Ροδρίγκες γνωστοποίησε ότι συνεχίζεται η κινητοποίηση βαρέος εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο σχετικό βίντεο εμφανίζονται εκσκαφείς, μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα να κινούνται προς τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπου είναι απαραίτητα για την απομάκρυνση των τεράστιων όγκων μπετόν από τα κατεστραμμένα κτίρια.

Παρά τις εικόνες αυτές, σε αρκετές περιοχές εκτός του Καράκας, κυρίως στη Λα Γκουάιρα, κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν δει ακόμη κρατικά σωστικά συνεργεία και συνεχίζουν μόνοι τους τις έρευνες, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και στοιχειώδη εργαλεία για να αναζητήσουν εγκλωβισμένους.

«Πού είναι η βοήθεια;»

Η ανταποκρίτρια του Sky News από τη Βενεζουέλα μεταδίδει ότι πολλοί κάτοικοι αναρωτιούνται πότε θα φτάσει η διεθνής βοήθεια που έχει ανακοινωθεί.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποστολή εξειδικευμένων ομάδων έρευνας και διάσωσης, αρκετοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη δει αυτές τις δυνάμεις στις περιοχές όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Συγκλονιστικές εικόνες από τα ερείπια

Νέες φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν ολόκληρες πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει, τεράστιους σωρούς από μπάζα και διασώστες που συνεχίζουν ασταμάτητα τις έρευνες.

Παράλληλα, το Reuters μεταδίδει ότι σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί περιστατικά λεηλασιών, ενώ χιλιάδες σεισμόπληκτοι προσπαθούν ακόμη να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους ή αναζητούν προσωρινό καταφύγιο.

Η διάσωση που έδωσε ελπίδα

Μέσα στην καταστροφή υπήρξαν και λίγες στιγμές αισιοδοξίας.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση μιας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Καθώς μεταφερόταν με φορείο προς ασθενοφόρο, η γυναίκα ανταπέδιδε τις επευφημίες συγγενών και διασωστών κάνοντας τον αντίχειρα προς τα πάνω και σχηματίζοντας καρδιές με τα χέρια της, ενώ λίγο αργότερα ύψωσε τη σημαία του Ελ Σαλβαδόρ που είχε τοποθετηθεί πάνω της.

Το Ελ Σαλβαδόρ έχει αποστείλει μέχρι στιγμής περίπου 300 διασώστες και 50 τόνους ιατρικού και ανθρωπιστικού υλικού για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

¡Hemos rescatado a Camila! Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera. Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

Συγκλονιστική διάσωση μητέρας από τα ερείπια

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των επιχειρήσεων διάσωσης καταγράφηκε στη Βενεζουέλα, όταν ένας άνδρας στάθηκε δίπλα στη μητέρα του όσο εκείνη ήταν παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια, προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

«Ηρέμησε, μαμά… Θα σε βγάλω. Ανάπνευσε… μπορείς. Είσαι μαχήτρια», της έλεγε με σπασμένη φωνή, ενώ λίγο αργότερα οι ομάδες έρευνας και διάσωσης κατάφεραν, έπειτα από μια αγωνιώδη επιχείρηση, να την απεγκλωβίσουν ζωντανή.