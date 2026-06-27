Βενεζουέλα: Συγκλονιστικές διασώσεις στα ερείπια, νεογέννητο μόλις 18 ημερών σώθηκε χάρη στο κλάμα του

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Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί στη βόρεια Βενεζουέλα, ορισμένες οικογένειες έζησαν στιγμές που χαρακτηρίζουν ως πραγματικά θαύματα, καθώς αγαπημένα τους πρόσωπα ανασύρθηκαν ζωντανά έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

Από την Τετάρτη, διασώστες και συγγενείς αγνοουμένων αναζητούν αδιάκοπα επιζώντες στα ερείπια των πολυκατοικιών που κατέρρευσαν στη Λα Γκουάιρα, ενώ ο χρόνος λειτουργεί αμείλικτα για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Για κάποιους, η ελπίδα επέστρεψε με έναν ψίθυρο. Για άλλους, με το κλάμα ενός νεογέννητου.

Ο Χοσέ Αλμπέρτο Γκαλιπόλι βρισκόταν στο Καράκας, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά, όταν οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, προκαλώντας μία από τις ισχυρότερες σεισμικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Μόλις σταμάτησε η δόνηση, ξεκίνησε πεζός για τη Λα Γκουάιρα, καθώς πολλοί δρόμοι είχαν αποκλειστεί από τα συντρίμμια. Εκεί αναζητούσε τον γιο του, τη νύφη του και τον τετράχρονο εγγονό του, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στην επταώροφη πολυκατοικία τους όταν αυτή κατέρρευσε.

«Η εικόνα ήταν συγκλονιστική», είπε στο NBC News. «Φώναζα το όνομα του γιου μου, Τζόφραμ, με την τελευταία σπίθα ελπίδας που μου είχε απομείνει».

Λίγο αργότερα άκουσε έναν αχνό ψίθυρο.

Ήταν ο γιος του, ζωντανός, μαζί με τη σύζυγό του και το τετράχρονο παιδί τους, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια για περισσότερες από 24 ώρες.

Η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης

Ο Γκαλιπόλι περιέγραψε τις στιγμές απόγνωσης καθώς γνώριζε ότι οι δικοί του άνθρωποι βρίσκονταν ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα, όμως ο χρόνος εξαντλούνταν.

«Κάποια στιγμή θα τελείωνε το οξυγόνο. Δεν υπήρχε φαγητό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό», είπε.

Οι διασώστες πέρασαν ώρες προσπαθώντας να δημιουργήσουν ασφαλή δίοδο προς το σημείο όπου είχαν εγκλωβιστεί.

Τους ζητούσαν να μιλούν και να χτυπούν συγκεκριμένα σημεία ώστε να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση τους.

Σύμφωνα με τον πατέρα, οι διασώστες δεν διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό, όμως είχαν «αρκετή θέληση και αποφασιστικότητα» για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Βίντεο που εξασφάλισε το NBC News καταγράφει τη στιγμή που το τετράχρονο αγόρι βγαίνει πρώτο μέσα από τα ερείπια λέγοντας στους διασώστες: «Νιώθω καλά». Λίγο αργότερα ακολούθησαν οι γονείς του, αγκαλιάζοντας συγκινημένοι όσους συμμετείχαν στη διάσωσή τους.

‼️🆘🚨 EL MILAGRO DE LA FAMILIA PATIÑO Después de más de 24 horas bajo los escombros, ocurre un milagro donde sobrevivió una madre y su bebé de días de nacido. Ellos vivían en el piso 8 de un edificio que colapsó en la guaira, si familia y amigos incansablemente cabaron más de… pic.twitter.com/5Np2nWNqS9 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 26, 2026

Ένα νεογέννητο 18 ημερών σώθηκε χάρη στο κλάμα του

Μία ακόμη συγκλονιστική ιστορία εκτυλίχθηκε σε άλλη πολυκατοικία οκτώ ορόφων που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα.

Η Νταγιάνα Πατίνιο παρέμεινε εγκλωβισμένη κάτω από τεράστιους όγκους μπετόν μαζί με τον μόλις 18 ημερών γιο της.

Τα συντρίμμια είχαν ακινητοποιήσει πλήρως τη γυναίκα, η οποία κρατούσε σφιχτά το μωρό στην αγκαλιά της για ώρες, χωρίς να μπορεί ούτε να κινηθεί ούτε να το θηλάσει.

Το πρωί της Πέμπτης, εθελοντές άκουσαν τη φωνή της και το κλάμα του βρέφους να ακούγονται μέσα από τα χαλάσματα.

Η εθελόντρια Μέρλι Αντρέινα Κιντέρο δήλωσε στο Noticias Telemundo ότι αναζητούσαν μητέρα και παιδί για περίπου 12 ώρες και πλέον θεωρούνταν νεκροί.

Με την καθοδήγηση των διασωστών, οι εθελοντές άρχισαν να απομακρύνουν προσεκτικά τα συντρίμμια ώστε να ανοίξουν δίοδο.

Το βρέφος απεγκλωβίστηκε πρώτο και παραδόθηκε στον πατέρα του. Λίγο αργότερα ανασύρθηκε και η μητέρα του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Καράκας, καθώς οι υγειονομικές δομές της Λα Γκουάιρα είχαν πλέον υπερφορτωθεί.

Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στη μητέρα και το παιδί περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Πάλεψε για να κρατήσει το μωρό της ασφαλές. Ήταν πραγματικό θαύμα, γιατί ούτε η μητέρα ούτε το βρέφος υπέστησαν κατάγματα», είπε η Κιντέρο.

Χιλιάδες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους

Παρά τις συγκινητικές διασώσεις, η κατάσταση παραμένει δραματική.

Χιλιάδες επιζώντες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και διαμένουν σε ανοικτούς χώρους ή σε πρόχειρες σκηνές, καθώς οι κατοικίες τους έχουν καταστραφεί ή κρίνονται επικίνδυνες.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη στρατιωτικοποίηση της Λα Γκουάιρα προκειμένου να επιταχυνθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 920 και οι τραυματίες ξεπερνούσαν τους 3.000, ενώ εθελοντική πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων έκανε λόγο για περισσότερους από 70.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούνται.