Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι στην Καβάλα – Τραυματίστηκε 21χρονη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 21χρονη ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στην Καβάλα, μετά την πτώση ναυαγοσωστικού πύργου στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
  • Έντονα καιρικά φαινόμενα και δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων σε τέσσερις παραλίες της Καβάλας, μεταξύ των οποίων η Νέα Ηρακλείτσα, οι Γλάστρες, η Καλαμίτσα και το Περιγιάλι.
  • Η τραυματισμένη ναυαγοσώστρια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για νοσηλεία, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν την περιοχή της Καβάλας είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 21χρονης ναυαγοσώστριας μετά από πτώση του ναυαγοσωστικού πύργου στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας!

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26/06. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις πύργων σε τέσσερις γνωστές παραλίες της περιοχής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες «Νέα Ηρακλείτσα», «Γλάστρες», «Καλαμίτσα» και «Περιγιάλι».

Η νεαρή κοπέλα που τραυματίστηκε στην Νέα Ηρακλείτσα, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας όπου και παραμένει για νοσηλεία. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

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