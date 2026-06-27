Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι στην Καβάλα – Τραυματίστηκε 21χρονη

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν την περιοχή της Καβάλας είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 21χρονης ναυαγοσώστριας μετά από πτώση του ναυαγοσωστικού πύργου στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας!

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26/06. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημερώθηκε για εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις πύργων σε τέσσερις γνωστές παραλίες της περιοχής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες «Νέα Ηρακλείτσα», «Γλάστρες», «Καλαμίτσα» και «Περιγιάλι».

Η νεαρή κοπέλα που τραυματίστηκε στην Νέα Ηρακλείτσα, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας όπου και παραμένει για νοσηλεία. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.