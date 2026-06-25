Καιρός: Έρχονται βροχές και ισχυροί βοριάδες – Η πρόγνωση για σήμερα και το Σαββατοκύριακο

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στη Θεσσαλία και στο Ιόνιο, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Θεσσαλία θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες το Σαββατοκύριακο

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο προγνώστης ανέφερε, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ότι ο καύσωνας στη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται «ιστορικός», ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ενταθεί έως το Σάββατο.

Για σήμερα, Πέμπτη, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι θα σημειωθούν βροχές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ωστόσο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε «σχετικά φυσιολογικά» επίπεδα, καθώς στα ηπειρωτικά θα πλησιάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή η αστάθεια στα ορεινά θα περιοριστεί αισθητά. Οι άνεμοι, ωστόσο, θα ενισχυθούν, με ριπές που θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 34 βαθμών Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το Σάββατο και την Κυριακή η ενίσχυση των βοριάδων θα είναι «σημαντική», κυρίως στην Αττική, στην ανατολική Πελοπόννησο και στα βόρεια και δυτικά τμήματα των Κυκλάδων. Σε αυτές τις περιοχές οι ριπές θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς λόγω των ισχυρών βοριάδων, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ η ένταση των βοριάδων θα μειωθεί λίγο. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα πλησιάσει τους 35 βαθμούς στα πεδινά της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας.

Στην άνοδο της θερμοκρασίας θα συμβάλουν και τα «υπολείμματα» του εξασθενημένου καύσωνα της δυτικής Ευρώπης. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υπολείμματα αυτά θα επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν φαίνεται να σημειωθούν φαινόμενα έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί, 4 μποφόρ, και βαθμιαία μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί, 4 μποφόρ, και βαθμιαία μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026