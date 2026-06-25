Σαν σήμερα 25 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Ημέρα των Ναυτικών
- Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης
- Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ
Γεγονότα
- 1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.
- 1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Διρού.
- 1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.
- 1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με 49-12.
- 1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα.
- 1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
Γεννήσεις
- 1852: Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία «Σαγράδα Φαμίλια» στη Βαρκελώνη. (Θαν. 10/6/1926)
- 1903: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Θαν. 21/1/1950)
- 1943: Γουίλιαμ Μόγκριτζ, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop). (Θαν. 8/9/2012)
- 1968 – Κλάουντιο Κολντεμπέλα, Ιταλός καλαθοσφαιριστής
- 1982: Πάολα Φωκά, Ελληνίδα τραγουδίστρια
- 1993: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής
Θάνατοι
- 1978: Γιώργος Κατσίμπαλης, έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του ’30. Ο κατά Χένρι Μίλερ «Κολοσσός του Μαρουσιού». (Γεν. 1899)
- 1997: Ζακ Ιβ Κουστό, γάλλος ωκεανογράφος. (Γεν. 11/6/1910)
- 2009: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της σόουλ. (Γεν. 29/8/1958)