Σαν σήμερα 25 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε διδακτορικό, ο Ιμπραήμ ηττήθηκε στη Μάνη, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και άρχισε ο Πόλεμος της Κορέας. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν ο Αντόνι Γκαουντί, ο Τζορτζ Όργουελ και η Πάολα, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό και ο Μάικλ Τζάκσον.

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Σαν σήμερα το 2009 πέθανε ο θρύλος της ποπ, Μάικλ Τζάκσον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
  • Το 1950 αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα.
  • Στις γεννήσεις ξεχωρίζουν ο Αντόνι Γκαουντί και ο Τζορτζ Όργουελ, ενώ το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα των Ναυτικών
  • Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης
  • Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ

Γεγονότα

  • 1678: Η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.
  • 1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Διρού.
  • 1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.
  • 1936: Η Εθνική ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ηττάται με 49-12.
  • 1950: Αρχίζει ο κορεατικός πόλεμος, με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα.
  • 1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.

Γεννήσεις

  • 1852: Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός εκκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία «Σαγράδα Φαμίλια» στη Βαρκελώνη. (Θαν. 10/6/1926)
  • 1903: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Θαν. 21/1/1950)
  • 1943: Γουίλιαμ Μόγκριτζ, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop). (Θαν. 8/9/2012)
  • 1968 – Κλάουντιο Κολντεμπέλα, Ιταλός καλαθοσφαιριστής
  • 1982: Πάολα Φωκά, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1993: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής

Θάνατοι

  • 1978: Γιώργος Κατσίμπαλης, έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του ’30. Ο κατά Χένρι Μίλερ «Κολοσσός του Μαρουσιού». (Γεν. 1899)
  • 1997: Ζακ Ιβ Κουστό, γάλλος ωκεανογράφος. (Γεν. 11/6/1910)
  • 2009: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της σόουλ. (Γεν. 29/8/1958)
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