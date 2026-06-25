Σαν σήμερα 25 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 25 Ιουνίου, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε διδακτορικό, ο Ιμπραήμ ηττήθηκε στη Μάνη, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και άρχισε ο Πόλεμος της Κορέας. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν ο Αντόνι Γκαουντί, ο Τζορτζ Όργουελ και η Πάολα, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό και ο Μάικλ Τζάκσον.