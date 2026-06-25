IRGC: Προειδοποίηση για μέτρα κατά πλοίων που δεν ακολουθούν τις ιρανικές οδηγίες

Το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι θα λάβει μέτρα κατά πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τεχεράνης για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ασφαλής διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω των διαδρομών που έχει ορίσει το Ιράν. Το IRGC ανέφερε ότι κάθε νέα διαδρομή ναυσιπλοΐας, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί ή συντονιστεί με την Τεχεράνη, θεωρείται «μη αποδεκτή».

Η ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ότι οι μη συντονισμένες διαδρομές μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, το IRGC δεν διευκρίνισε τη φύση των μέτρων που ενδέχεται να λάβει σε βάρος των πλοίων που δεν θα ακολουθήσουν τις ιρανικές οδηγίες.

Πηγή: Reuters