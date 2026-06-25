Νάντια Μπουλέ: Στη Νάξο με την κόρη της για την πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση – Η τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Η Νάντια Μπουλέ πραγματοποίησε την πρώτη της καλοκαιρινή εξόρμηση για φέτος, καθώς επισκέφθηκε τη Νάξο μαζί με την κόρη της, Σεμέλη-Ρωξάνη. Η ηθοποιός έκανε ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Η Νάντια Μπουλέ μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ίδια έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τις στιγμές που πέρασε με την κόρη της μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Στην ανάρτηση ξεχώρισαν οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα, οι στιγμές μητέρας και κόρης, καθώς και το καλοκαιρινό τοπίο της Νάξου. Η ηθοποιός και η κόρη της πέρασαν χρόνο μαζί, με φόντο το κυκλαδίτικο περιβάλλον του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Νάντια Μπουλέ είναι ζευγάρι από το 2015 με τον θεατρικό παραγωγό Γιώργο Ισαάκ. Στις 16 Ιουλίου 2021 γεννήθηκε η κόρη τους, Σεμέλη-Ρωξάνη.