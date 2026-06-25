Άννα Πρέλεβιτς: Η επιστροφή της μετά την εγκυμοσύνη και η αποκάλυψη για τα κιλά

Η Άννα Πρέλεβιτς έκανε μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram και μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τις αλλαγές στο σώμα της και την καθημερινότητά της μετά τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της.

Η Σταρ Ελλάς, 60 ημέρες μετά τον τοκετό, αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και γιατί επέλεξε να αφήσει στην άκρη τη γυμναστική για εννέα μήνες. Η ίδια εξήγησε ότι, από τη στιγμή που έμαθε πως περιμένει δίδυμα, βασική προτεραιότητά της ήταν να είναι όσο πιο προσεκτική γίνεται και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του γιατρού της.

Η απόφαση να μην κάνει γυμναστική στην εγκυμοσύνη

Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε ότι η γυμναστική ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Όπως τόνισε, η άσκηση δεν συνδέεται για εκείνη μόνο με την εμφάνιση, αλλά και με την ψυχολογία, την ενέργεια και την ευεξία της.

Ωστόσο, η εγκυμοσύνη στα δίδυμα άλλαξε τις προτεραιότητές της. Η ίδια σημείωσε ότι δεν θέλησε να πιέσει τον εαυτό της και επέλεξε να φροντίσει τα μωρά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«60 μέρες μετά τη γέννα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν γυμνάστηκα καθόλου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι περιμένουμε δίδυμα – το μεγαλύτερο και πιο όμορφο σοκ της ζωής μας, ήθελα να είμαι όσο πιο προσεκτική γινόταν και να ακολουθήσω κατά γράμμα τις οδηγίες του γιατρού μου.

Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πως η γυμναστική για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Μεγάλωσα κάνοντας πρωταθλητισμό στο καλλιτεχνικό πατινάζ μαζί με την αδελφή μου και για πολλά χρόνια η ζωή μας περιστρεφόταν γύρω από προπονήσεις, αγώνες και ατελείωτες ώρες στο παγοδρόμιο. Η άσκηση είναι τρόπος ζωής. Είναι ευεξία, ενέργεια, ψυχολογία. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά.

Υ.Γ. Μία ακόμη ερώτηση που λαμβάνω καθημερινά είναι πόσα κιλά πήρα στην εγκυμοσύνη. Πήρα 14 κιλά και έχασα τα 10 βγαίνοντας από το μαιευτήριο. Ειλικρινά, ούτε εγώ το πίστευα όταν το είδα! Ίσως το “μυστικό” να είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης φρόντιζα να τρέφομαι όσο καλύτερα μπορούσα για τα μωρά μου. Από την πρώτη στιγμή είχα αποφασίσει ότι, εφόσον τρέφομαι σωστά, δεν με απασχολεί καθόλου πόσα κιλά θα πάρω», αποκάλυψε η Άννα Πρέλεβιτς.

Οι πρώτες δύσκολες ημέρες μετά τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός υποδέχθηκαν τις δίδυμες κόρες τους λίγο νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού, κάτι που συμβαίνει συχνά στις δίδυμες κυήσεις.

Η ίδια είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τις πρώτες δύσκολες ημέρες μετά τη γέννηση των μωρών. Η Άννα Πρέλεβιτς είχε περιγράψει πόσο απαιτητική ήταν εκείνη η περίοδος, αλλά και πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να διατηρήσει τη θετική της στάση.

«Ήταν πολύ δύσκολο. Για περίπου 7-8 μέρες δεν μπορούσα να τις ακουμπήσω, μόνο να τις βλέπουμε μπορούσαμε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη», είχε εξομολογηθεί η Άννα Πρέλεβιτς.