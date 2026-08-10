Τραγωδία στην Πάρο: Επιμένει ο πατέρας του 4χρονου για τα μέτρα ασφαλείας του beach bar – «Το βιντεοληπτικό υλικό θα αποδείξει όσα περιγράφω»

Οι αρχές που διερευνούν τον τραγικό θάνατο του 4χρονου αγοριού στην Πάρο, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν λεπτομέρειες που θα φωτίσουν το πώς έγινε το δυστύχημα, όπως το ποιοι ήταν τελικά στην πισίνα την ώρα του πνιγμού. Τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι πολύ συγκεκριμένα. Ήταν οι γονείς ή κάποιος από την οικογένεια παρών; Ο ιδιοκτήτης, που είναι δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, βρισκόταν στο πόστο του;

Πολύτιμο, ως προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αυτό αναμένεται να δείξει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το παιδί στο νερό και το κατά πόσο ήταν μόνο του ή όχι.

Το beach bar πάντως διαθέτει κάμερες ασφαλείας οι οποίες – λογικά – έχουν καταγράψει τα πάντα και για αυτόν τον λόγο θεωρούνται κρίσιμο στοιχείο από τις αρχές. Οι αστυνομικοί αναμένεται να εξετάσουν ενδελεχώς το βιντεοληπτικό υλικό καθώς και την παρουσία ή όχι εργαζομένων δίπλα από την πισίνα. Επιπλέον, θα ψάξουν να βρουν πόσο χρόνο έμεινε το 4χρονο αγόρι στο νερό, πού ήταν οι γονείς και γενικότερα την πορεία του παιδιού μέχρι το χρονικό σημείο της τραγωδίας.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με τον ANT1, ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι το βίντεο θα επιβεβαιώσει τους δικούς του ισχυρισμούς. Ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στη θάλασσα αλλά σε χώρο εστίασης, μόλις 10 μέτρα από την πισίνα.

«Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα που ήμασταν, στα 10 μέτρα, ήταν και ο χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», υποστήριξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν άλλοι λουόμενοι στην πισίνα, οπότε δεν υπήρχε κάποιος να βοηθήσει τον τετράχρονο, ενώ χάθηκε και πολύτιμος χρόνος μέχρι να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας

Η προκαταρκτική εξέταση που πρόκειται να διενεργηθεί θα εξετάσει μεταξύ άλλων, τις άδειες, τις προδιαγραφές λειτουργίας της πισίνας, τη ναυαγοσωστική κάλυψη αλλά και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, τα ευρήματα της οποίας θα συνεκτιμηθούν με τις μαρτυρίες που θα υπάρξουν και το βιντεοληπτικό υλικό.

Σημειώνεται πάντως ότι για τις αρχές εξετάζεται πρωτίστως που ήταν ο ναυαγοσώστης και μετά εάν υπάρχει αμέλεια από την πλευρά των γονιών.

Το χρονικό

Το παιδί είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Πάρο μαζί με την οικογένειά του για διακοπές. Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 15:10, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 4χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς του και κατέληξε στην πισίνα του καταστήματος.

Το παιδί μέσα στο νερό αντιλήφθηκε ένας 44χρονος μπάρμαν, ο οποίος βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από παρευρισκομένους και στη συνέχεια από υγειονομικούς, όμως ήταν πολύ αργά. Ο 4χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας

Ο πατέρας του 4χρονου διατύπωσε καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στην πισίνα. Όπως υποστήριξε, δεν υπήρχε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης που να επιτηρεί αποκλειστικά το σημείο, ενώ έκανε λόγο και για έλλειψη απινιδωτή και οργανωμένου φαρμακείου.

«Δεν ήταν δουλειά του μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βάθος της πισίνας κυμαινόταν από 1,40 έως δύο μέτρα, ενώ εκτίμησε ότι η συνεχής επιτήρησή της από αρμόδιο πρόσωπο θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το περιστατικό.

Η οικογένεια, όπως είπε, γνώριζε το συγκεκριμένο beach bar, καθώς το είχε επισκεφθεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα, αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που έγιναν για να επανέλθει το παιδί μετά τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας. «Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και, με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά ήταν μία γιατρός και ένας κύριος που του έκανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και οξυγόνο», περιέγραψε.

Όταν ρωτήθηκε εάν το παιδί επανήλθε κάποια στιγμή, απάντησε: «Όχι, δεν επανήλθε».

Ο ιδιοκτήτης και το ζήτημα του δηλωμένου ναυαγοσώστη

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζουν οι αρχές αφορά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν μεταδοθεί, εμφανιζόταν ως ο δηλωμένος ναυαγοσώστης της πισίνας.

Ο πατέρας του παιδιού αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη, αμφισβητώντας ότι ασκούσε στην πράξη καθήκοντα ναυαγοσώστη την κρίσιμη ώρα.

«Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φορούσε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει: “Παιδιά, αυτός που έρχεται, βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”», υποστήριξε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για τον θάνατο του γιου του. «Θα κινηθώ νομικά. Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη», ανέφερε.

Ο πατέρας ολοκλήρωσε τη μαρτυρία του λέγοντας: «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου».

Οι αρχές ερευνούν εάν ο 69χρονος ιδιοκτήτης που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης βρισκόταν πράγματι στο σημείο την κρίσιμη ώρα, εάν ασκούσε τα συγκεκριμένα καθήκοντα και εάν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης

Ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar συνελήφθη μετά τον θάνατο του παιδιού και οδηγήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την παρουσίασή του στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά το περιστατικό και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτε» λέει ο ιδιοκτήτης του beach bar

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του beach bar αναφέρθηκε στις συνθήκες του περιστατικού, αλλά και στην απουσία των γονέων του μικρού παιδιού:

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους, κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω, τα χίλια δυο… Λυπούμαστε γι’ αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μέσα στο full της σεζόν, για το παιδάκι αυτό.»

Στην ερώτηση εάν το ζευγάρι ήταν εκεί κοντά, ο ιδιοκτήτης απάντησε:

«Όχι ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν ένα μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα (ο γονέας). Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει τι κάνεις και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Η θέση του συνηγόρου του ιδιοκτήτη: «Όλα είναι υπό διερεύνηση»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιχείρηση λειτουργεί επί 27 χρόνια, χωρίς να έχει καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία του ιδιοκτήτη στον χώρο, καθώς και στην ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων για την είσοδο παιδιών στην πισίνα, χωρίς γονεϊκή επίβλεψη.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση και ότι αναμένεται να εξεταστεί και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

«Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια, είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει την επιχείρηση του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας. Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί, ξέρουν ακριβώς που είναι η καρέκλα του, που κάθεται, είναι διαρκώς εκεί. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες πινακίδες, που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών, χωρίς γονεϊκή επιίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλικού».