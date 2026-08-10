Πόρτο Χέλι: Ιδιοκτήτρια γνωστού ξενοδοχείου έπεσε από τον 6ο όροφο – Εξετάζεται η εκδοχή της αυτοχειρίας

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Στο Πόρτο Χέλι η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την είδηση του θανάτου γυναίκας, που ήταν ιδιοκτήτρια γνωστό ξενοδοχείου της περιοχής, μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis, η γυναίκα ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή και τώρα η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Το τραγικό συμβάν έγινε το Σάββατο με την 64χρονη να αφήνει την τελευταία πνοή της.