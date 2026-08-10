Πόρτο Χέλι: Ιδιοκτήτρια γνωστού ξενοδοχείου έπεσε από τον 6ο όροφο – Εξετάζεται η εκδοχή της αυτοχειρίας

Η τοπική κοινωνία στο Πόρτο Χέλι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τον θάνατο μιας 64χρονης γυναίκας, ιδιοκτήτριας γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο κτιρίου. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, με το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας να παραμένει ανοιχτό

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Κοινωνία

ΕΚΑΒ- Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Πόρτο Χέλι, η ιδιοκτήτρια γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 6ο όροφο του κτιρίου.
  • Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση, με το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας να παραμένει ανοιχτό.
  • Το τραγικό συμβάν έγινε το Σάββατο, με την 64χρονη γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Πόρτο Χέλι η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την είδηση του θανάτου γυναίκας, που ήταν ιδιοκτήτρια γνωστό ξενοδοχείου της περιοχής, μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis, η γυναίκα ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή και τώρα η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Το τραγικό συμβάν έγινε το Σάββατο με την 64χρονη να αφήνει την τελευταία πνοή της.

 

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