Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Πάνω από 110 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, πάνω από 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί και πολλοί βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν από το χτύπημα του εγκέλαδου.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. Επίκεντρο του σεισμού είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

Τουλάχιστον 110 νεκροί

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκα και 87 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές.

Ζημιές σε αεροδρόμια

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Daños graves en Pereira: pic.twitter.com/UUruFRCG3A — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

#Sismo | Autoridades de #Colombia informaron que quedaron suspendidas las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Quibdó, Cartago y Buenaventura tras el terremoto de magnitud 7.4. https://t.co/R1Jxx09uzW pic.twitter.com/MkbRt7eINZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Múltiples edificios colapsaron en Cali, Colombia, tras el potente terremoto de magnitud 7.4. pic.twitter.com/GFDW8qxzu5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026