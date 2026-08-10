Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Πάνω από 110 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο καταστροφικός σεισμός 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία άφησε τουλάχιστον 110 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, με δεκάδες ακόμη παγιδευμένους στα συντρίμμια.

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Διεθνή Νέα

Σεισμός, Κολομβία
Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας / πηγή: AP Photo/Santiago Saldarriaga
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Κολομβία, με τουλάχιστον 110 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, και δεκάδες παγιδευμένους στα συντρίμμια.
  • Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, είχε επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.
  • Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί κτίρια σε πολλές πόλεις, όπως η Περέιρα και η Μανιζάλες, όπου κατέρρευσε η κούπολα της Καθεδρικής, ενώ διεκόπη η λειτουργία σε πολλά αεροδρόμια.

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Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, πάνω από 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί και πολλοί βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν από το χτύπημα του εγκέλαδου.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Συγκλονιστικά βίντεο από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. Επίκεντρο του σεισμού είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Ασθενείς απομακρύνονται από ένα νοσοκομείο στο Κάλι της Κολομβίας. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Ασθενείς απομακρύνονται από ένα νοσοκομείο στο Κάλι της Κολομβίας. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

Τουλάχιστον 110 νεκροί

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκα και 87 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές.

Ένας άνδρας περπατά ανάμεσα σε συντρίμμια έξω από κτίριο στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Ένας άνδρας περπατά ανάμεσα σε συντρίμμια έξω από κτίριο στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Ζημιές σε αεροδρόμια

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

Ζημιές υπέστη ο καθεδρικός ναός του Μανιζάλες. Φωτογραφία: John Bonilla / AFP
Ζημιές υπέστη ο καθεδρικός ναός του Μανιζάλες. Φωτογραφία: John Bonilla / AFP
Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας. Φωτογραφία: AP Photo/Santiago Saldarriaga

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