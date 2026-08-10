Ζελένσκι: Συμφωνία για drones με τη Σαουδική Αραβία – Στο επίκεντρο και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα Δευτέρα, συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με επίκεντρο τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας, τη συμφωνία για drones, αλλά και την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ ουσιαστική», τονίζοντας ότι το Κίεβο βρίσκεται σχεδόν καθημερινά σε επαφή με φίλους και εταίρους της Ουκρανίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία μπορούν να ενισχύσουν αμοιβαία τις δυνατότητές τους για την προστασία ανθρώπινων ζωών.

Τα επόμενα βήματα για τη συμφωνία των drones

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τα βήματα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον στο πλαίσιο της συμφωνίας για drones μεταξύ Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας.

«Συζητήσαμε τα βήματα που θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον στο πλαίσιο της συμφωνίας για drones μεταξύ των χωρών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναφέρθηκε παράλληλα στις συμφωνίες που έχει συνάψει η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, καθώς και στις προοπτικές που συνδέονται με αυτές.

Στο τραπέζι η επισιτιστική ασφάλεια

Σημαντικό μέρος της συνομιλίας αφορούσε πράγματι και την επισιτιστική ασφάλεια. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι Κίεβο και Ριάντ συντόνισαν τις θέσεις και τις επαφές τους, ώστε οι δύο χώρες να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη θετική συμβολή στην εξασφάλιση της επάρκειας τροφίμων διεθνώς.

«Συντονίσαμε τις θέσεις και τις επαφές μας, ώστε οι χώρες μας να μπορέσουν να συμβάλουν περισσότερο θετικά στην επισιτιστική ασφάλεια. Πρόκειται για παγκόσμια ανάγκη», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου του κομβικού ρόλου της Ουκρανίας στις διεθνείς εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και σιτηρών, με το Κίεβο να έχει επανειλημμένα συνδέσει τη συνέχιση των ουκρανικών εξαγωγών με τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων.