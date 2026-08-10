Κίνα: Εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του ο πύραυλος που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B – Δείτε βίντεο

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A απέτυχε, αφού ο πύραυλος παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και εξερράξη λίγο μετά την εκτόξευσή του σήμερα από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ.
Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται. Σε βίντεο από την εκτόξευση φαίνεται η στιγμή που εκρήγνυται ο πύραυλος Long March 7A που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι είδαν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση, ακολουθούμενη από αυτό που φαινόταν να είναι πολλά φωτεινά θραύσματα.
Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.
Δείτε βίντεο:
💥🇨🇳 Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.
Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB
— Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026
The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B
Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J
— Phazzee 🐼🚀 | 中国航天 🇨🇳 | 🇵🇸🏳️⚧️🏳️🌈 (@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026
Waking up to see the loss of a Long March 7A. Really unexpected. pic.twitter.com/XnU8WveWYS
— CNSPACE (@CNSpaceflight) August 10, 2026