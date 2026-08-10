Κίνα: Εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του ο πύραυλος που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A απέτυχε, αφού ο πύραυλος παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και εξερράξη λίγο μετά την εκτόξευσή του σήμερα από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται. Σε βίντεο από την εκτόξευση φαίνεται η στιγμή που εκρήγνυται ο πύραυλος Long March 7A που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι είδαν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση, ακολουθούμενη από αυτό που φαινόταν να είναι πολλά φωτεινά θραύσματα.

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.

Δείτε βίντεο:

The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J — Phazzee 🐼🚀 | 中国航天 🇨🇳 | 🇵🇸🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026