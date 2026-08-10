Κίνα: Εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του ο πύραυλος που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B – Δείτε βίντεο

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αποτυχία εκτόξευσης του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A, ο οποίος εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το διαστημικό κέντρο Ουέτσαγκ

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Διεθνή Νέα

Κίνα, Δορυφόρος, ChinaSat
φωτογραφία αρχείου: EPA/XINHUA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αποτυχία εκτόξευσης του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A, ο οποίος εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση.
  • Σε βίντεο από την εκτόξευση φαίνεται η στιγμή που εκρήγνυται ο πύραυλος, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είδαν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό.
  • Πρόκειται για την πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020, με τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης να αναλύονται.

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Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A απέτυχε, αφού ο πύραυλος παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και εξερράξη λίγο μετά την εκτόξευσή του σήμερα από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται. Σε βίντεο από την εκτόξευση φαίνεται η στιγμή που εκρήγνυται ο πύραυλος Long March 7A που μετέφερε τον δορυφόρο ChinaSat-4B 

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι είδαν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση, ακολουθούμενη από αυτό που φαινόταν να είναι πολλά φωτεινά θραύσματα.

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.

Δείτε βίντεο:

 

 

 

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