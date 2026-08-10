Βόλος: «Θα σου ανοίξω το κεφάλι με την τσάπα» – Στη φυλακή άνδρας που απειλούσε τη σύντροφο του

Ένας άνδρας στον Βόλο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τους 2, για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή εναντίον της συντρόφου του, μετά από καβγά στο σπίτι τους. Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση αλκοόλ από τον άνδρα, ο οποίος την απείλησε με φράσεις όπως «Θα σου ανοίξω το κεφάλι με την τσάπα».

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Άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας
Πηγή: Magnisia News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολυτάραχη σχέση ενός ζευγαριού στον Βόλο έφτασε στο δικαστήριο, με τη γυναίκα να καταγγέλλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή.
  • Ο κατηγορούμενος απείλησε τη σύντροφό του λέγοντας «Θα σε κόψω κομματάκια και θα σε βάλω στο μπαούλο» και «θα σου ανοίξω το κεφάλι με τη τσάπα», περιστατικά που συμβαίνουν κυρίως όταν καταναλώνει αλκοόλ.
  • Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, καταδικάζοντάς τον σε 10 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων θα εκτίσει τους 2, στέλνοντάς τον στη φυλακή.

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Η πολυτάραχη σχέση ενός ζευγαριού, που έχει σημαδευτεί τα τελευταία χρόνια από την κατανάλωση αλκοόλ και επαναλαμβανόμενες απειλές, έφτασε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

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Η γυναίκα κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, μετά από καβγά που είχαν στο σπίτι τους στον Βόλο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας την έβγαλε έξω από το σπίτι σπρώχνοντάς την. Κατά τη διάρκεια του καβγά ο άνδρας της είπε πως εύχεται να σκοτωθούν σε τροχαίο η κόρη της και ο νέος της σύντροφος, όπως μεταδίδει το gegonotanews.gr.

Η γυναίκα, φοβισμένη, τηλεφώνησε στη κόρη της και της είπε τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα εκείνη να καλέσει την αστυνομία.

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Όπως κατέθεσε η κόρη της παθούσας στο δικαστήριο, τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν κυρίως όταν ο κατηγορούμενος πίνει αλκοόλ. Υποστήριξε ότι μπορεί να καταναλώνει αλκοόλ ακόμη και τέσσερις συνεχόμενες ημέρες μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ποτό εδώ και έξι – επτά χρόνια. Στο παρελθόν, όπως ανέφερε, είχε προσπαθήσει να απεξαρτηθεί, χωρίς αποτέλεσμα.

Η παθούσα, ενώπιον του δικαστηρίου, κατέθεσε πως, κατά την διάρκεια του καβγά, ο σύντροφός της την απείλησε λέγοντας: «Θα σε κόψω κομματάκια και θα σε βάλω στο μπαούλο» και  «θα σου ανοίξω το κεφάλι με τη τσάπα». Η ίδια ωστόσο υποστήριξε πως δεν πιστεύει ότι ο θύτης θα έκανε πράξη τις απειλές .

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Η ίδια έκανε λόγο για έναν άνθρωπο φιλότιμο και καλό, ο οποίος όμως «γίνεται άλλος άνθρωπος» όταν καταναλώνει αλκοόλ και πως, λόγω της ευαίσθητης ψυχολογικής της κατάστασης, χρειάζεται ηρεμία στην ζωή της.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγνώμη από το δικαστήριο και τη σύντροφό του και παραδέχθηκε ότι είπε τις συγκεκριμένες απειλές, υποστηρίζοντας όμως ότι τις είπε πάνω στα νεύρα του και πως δεν τις εννοούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και ενδοοικογενειακή απειλή, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους 2.

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