Μήλος: Φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα – «Κόλλησε» σε βράχο 20 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, για να απεγκλωβιστεί 33χρονος τουρίστας στη Μήλο. Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, ωστόσο όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει.

Για να πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς ο βράχος στον οποίο είχε εγκλωβιστεί ο 33χρονος ήταν απόκρημνος. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τους διασώστες να προσεγγίζουν τον άνδρα στην κορυφή και να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 33χρονος είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Οταν θέλησε να κατέβει, διαπίστωσε ότι η επιστροφή χωρίς βοήθεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και παρέμεινε στην κορυφή περιμένοντας τους διασώστες.

Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες και μέλη της ΟΕΔΙΜ.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 33χρονο και, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.