Μήλος: Φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα – «Κόλλησε» σε βράχο 20 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μήλο για τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα, ο οποίος είχε αναρριχηθεί σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα και δεν μπορούσε να κατέβει.

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ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μήλο για τον απεγκλωβισμό 33χρονου τουρίστα. Ο άνδρας είχε “κολλήσει” σε βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, αδυνατώντας να κατέβει.
  • Ο τουρίστας είχε αναρριχηθεί σε απόκρημνο βράχο μέσα στη θάλασσα, αλλά η επιστροφή χωρίς βοήθεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα. Παρέμεινε στην κορυφή περιμένοντας τους διασώστες.
  • Σε συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν Λιμενικό, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Κέντρο Υγείας Μήλου και η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ). Ο 33χρονος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, για να απεγκλωβιστεί 33χρονος τουρίστας στη Μήλο. Ο άνδρας είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων στη Φυριπλάκα, ωστόσο όταν επιχείρησε να επιστρέψει διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει.

Για να πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός κινητοποιήθηκαν διαφορετικές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης, καθώς ο βράχος στον οποίο είχε εγκλωβιστεί ο 33χρονος ήταν απόκρημνος. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τους διασώστες να προσεγγίζουν τον άνδρα στην κορυφή και να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεργάστηκε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 33χρονος είχε ανέβει σε βράχο μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Οταν θέλησε να κατέβει, διαπίστωσε ότι η επιστροφή χωρίς βοήθεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα και παρέμεινε στην κορυφή περιμένοντας τους διασώστες.

Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβέστες-διασώστες, προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες και μέλη της ΟΕΔΙΜ.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 33χρονο και, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ
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