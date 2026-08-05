Βρετανία: Θύελλα αντιδράσεων για τo σχέδιο της κυβέρνησης να αποφυλακιστούν 9.300 κρατούμενοι για ενδοοικογενειακή βία

Η απόφαση μιας κυβέρνησης να ανοίξει τις πόρτες των φυλακών για να αποσυμφορήσει το σωφρονιστικό σύστημα, είναι πάντα μια «άσκηση ισορροπίας», σε τεντωμένο σχοινί. Όταν όμως η ζυγαριά γέρνει εις βάρος της ασφάλειας των θυμάτων, ο πολιτικός σχεδιασμός μετατρέπεται σε συλλογικό εφιάλτη.

Prime Minister Andy Burnham confirmed the planned early release of prisoners will go ahead, but people jailed for rape, serious child sex offences and grooming will be excluded. The widow of PC Andrew Harper has criticised the scheme as her husband’s killers are set to be… pic.twitter.com/3vHEHJXHd2 — Sky News (@SkyNews) August 4, 2026

Η εξαγγελία του σχεδίου αποφυλάκισης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία στη Βρετανία, δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική μεταρρύθμιση· είναι μια απόφαση, που «σπέρνει» τον τρόμο στις γυναίκες, που πάλεψαν σκληρά, για να ξεφύγουν από τα χέρια των βασανιστών τους.

Η αριθμητική του τρόμου και οι υποσχέσεις

Πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς, περισσότεροι από 9.300 δράστες ελεύθεροι μέσα σε μια τριετία, κρύβονται ζωντανές ιστορίες βίας, φόβου και τραύματος. Η κυβερνητική γραμμή, επικαλείται αυστηρούς περιοριστικούς όρους και σύγχρονα μέσα επιτήρησης, όπως τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ωστόσο, για τα θύματα που μετρούν ακόμη τις πληγές τους, καμία τεχνολογική δικλείδα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση της πραγματικής προστασίας, που προσφέρει η έκτιση μιας ποινής.

Πολιτική θύελλα και κοινωνική κατακραυγή

Η αντίδραση υπήρξε ακαριαία και οργισμένη. Οργανώσεις προστασίας γυναικών, η αντιπολίτευση, αλλά και βουλευτές της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης, «υψώνουν τείχη», απέναντι σε μια απόφαση που θεωρούν επικίνδυνη. Το επιχείρημα είναι απλό όσο και αφοπλιστικό: σε ένα σύστημα όπου η σωφρονιστική επανένταξη «πάσχει», η πρόωρη απελευθέρωση χειριστικών και βίαιων παραβατών, δεν αποτελεί ελάφρυνση της δικαιοσύνης, αλλά προδοσία των θυμάτων.

‘It’s easy to say sorry if it’s not happening to you or your loved ones.’ Domestic abuse campaigner Nour Norris says Labour’s apology ’isn’t enough’ as the government plans to release thousands of prisoners early.@TomSwarbrick1 pic.twitter.com/7BUXF754CK — LBC (@LBC) August 4, 2026

Το τίμημα της πολιτικής επιλογής

Το ερώτημα που πλέον αιωρείται πάνω από τη δημόσια σφαίρα, δεν είναι αν οι φυλακές χρειάζονται αποσυμφόρηση, αλλά ποιος καλείται να πληρώσει το τίμημα. Όταν η κρατική μέριμνα, μετατοπίζεται από την προστασία των ευάλωτων, στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, το κόστος δεν μετριέται σε προϋπολογισμούς, αλλά σε ανθρώπινες ζωές.

Domestic abusers’ early release from jail in new Labour plans is condemned by victims’ commissioner https://t.co/8jPioBDfdb — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2026

9,300 domestic abusers are set to be released: Tories and charity bosses accuse Andy Burnham of putting vulnerable women at risk https://t.co/ivECc1ZLul — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2026



Η ιστορία έχει δείξει πως η βία σπάνια σταματά με ημίμετρα και η κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ελπίζοντας το ρίσκο αυτό, να μη μετατραπεί σε μια ανεπανόρθωτη τραγωδία.

Πηγή: Daily Mail