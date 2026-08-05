Βρετανία: Θύελλα αντιδράσεων για τo σχέδιο της κυβέρνησης να αποφυλακιστούν 9.300 κρατούμενοι για ενδοοικογενειακή βία

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο πρόωρης αποφυλάκισης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία με στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών. Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας γυναικών, την αντιπολίτευση και βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των θυμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εξαγγελία του σχεδίου αποφυλάκισης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία στη Βρετανία σπέρνει τον τρόμο στις γυναίκες που πάλεψαν σκληρά για να ξεφύγουν από τα χέρια των βασανιστών τους.
  • Περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδοοικογενειακής βίας αναμένεται να αποφυλακιστούν μέσα σε μια τριετία, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση οργανώσεων προστασίας γυναικών και της αντιπολίτευσης.
  • Η πρόωρη απελευθέρωση χειριστικών και βίαιων παραβατών δεν αποτελεί ελάφρυνση της δικαιοσύνης, αλλά προδοσία των θυμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η απόφαση μιας κυβέρνησης να ανοίξει τις πόρτες των φυλακών για να αποσυμφορήσει το σωφρονιστικό σύστημα, είναι πάντα μια «άσκηση ισορροπίας», σε τεντωμένο σχοινί. Όταν όμως η ζυγαριά γέρνει εις βάρος της ασφάλειας των θυμάτων, ο πολιτικός σχεδιασμός μετατρέπεται σε συλλογικό εφιάλτη.

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Η εξαγγελία του σχεδίου αποφυλάκισης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία στη Βρετανία, δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική μεταρρύθμιση· είναι μια απόφαση, που «σπέρνει» τον τρόμο στις γυναίκες, που πάλεψαν σκληρά, για να ξεφύγουν από τα χέρια των βασανιστών τους.

Ένας από τους κρατούμενους είναι ο Λεωνίδας Γεωργίλλα, ο οποίος παραλίγο να σκοτώσει τη σύζυγό του από βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ στην άδεια που είχε λάβει αποπειράθηκε να δολοφονήσει την κοπέλα του

Η αριθμητική του τρόμου και οι υποσχέσεις

Πίσω από τους ψυχρούς αριθμούς, περισσότεροι από 9.300 δράστες ελεύθεροι μέσα σε μια τριετία, κρύβονται ζωντανές ιστορίες βίας, φόβου και τραύματος. Η κυβερνητική γραμμή, επικαλείται αυστηρούς περιοριστικούς όρους και σύγχρονα μέσα επιτήρησης, όπως τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Ωστόσο, για τα θύματα που μετρούν ακόμη τις πληγές τους, καμία τεχνολογική δικλείδα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση της πραγματικής προστασίας, που προσφέρει η έκτιση μιας ποινής.

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Πολιτική θύελλα και κοινωνική κατακραυγή

Η αντίδραση υπήρξε ακαριαία και οργισμένη. Οργανώσεις προστασίας γυναικών, η αντιπολίτευση, αλλά και βουλευτές της ίδιας της κυβερνητικής παράταξης, «υψώνουν τείχη», απέναντι σε μια απόφαση που θεωρούν επικίνδυνη. Το επιχείρημα είναι απλό όσο και αφοπλιστικό: σε ένα σύστημα όπου η σωφρονιστική επανένταξη «πάσχει», η πρόωρη απελευθέρωση χειριστικών και βίαιων παραβατών, δεν αποτελεί ελάφρυνση της δικαιοσύνης, αλλά προδοσία των θυμάτων.

 

Το τίμημα της πολιτικής επιλογής

Το ερώτημα που πλέον αιωρείται πάνω από τη δημόσια σφαίρα, δεν είναι αν οι φυλακές χρειάζονται αποσυμφόρηση, αλλά ποιος καλείται να πληρώσει το τίμημα. Όταν η κρατική μέριμνα, μετατοπίζεται από την προστασία των ευάλωτων, στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, το κόστος δεν μετριέται σε προϋπολογισμούς, αλλά σε ανθρώπινες ζωές.


Η ιστορία έχει δείξει πως η βία σπάνια σταματά με ημίμετρα και η κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ελπίζοντας το ρίσκο αυτό, να μη μετατραπεί σε μια ανεπανόρθωτη τραγωδία.

Πηγή: Daily Mail 

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