Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αλλιώς το Ιράν θα υποστεί πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πλήγματα, ενώ παράλληλα αναφορές κάνουν λόγο για συζητήσεις προσωρινής διευθέτησης 60 ημερών μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων, με πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τρίτη ότι είτε το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», είτε το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, ενώ επαναλαμβάνει πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.-
  • Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, προβλέποντας διαφορετικές διαδρομές για την είσοδο και έξοδο πλοίων στο στενό χωρίς χρέωση.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε την πιθανότητα συμφωνίας για την εξομάλυνση της κατάστασης «σήμερα ή αύριο». Παράλληλα, οι εντάσεις στο στενό παραμένουν, με την UKMTO να ανακοινώνει πως χθες πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε χθες (4/8/2026), (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ή τα Στενά του Ορμούζ, θα ανοίξουν «πολύ σύντομα», ή το Ιράν, θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

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«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας εξάλλου, πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

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«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

 


Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», «συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση, διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν».

 

 

Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

 

 

 

Την περίοδο αυτή των εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

 


«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε νωρίτερα χθες ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

 


Οι εντάσεις στο στενό, που μετατράπηκε σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται. Χθες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, ανακοίνωσε πως πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

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