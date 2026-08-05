Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αλλιώς το Ιράν θα υποστεί πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε χθες (4/8/2026), (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ή τα Στενά του Ορμούζ, θα ανοίξουν «πολύ σύντομα», ή το Ιράν, θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.
#BREAKING: Trump says Strait of Hormuz “is going to be open very soon”, adding US having “very good discussions” with Iran pic.twitter.com/p4AXr90BfD
— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 5, 2026
«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας εξάλλου, πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.
🚨BREAKING: 🇺🇸 President Trump said the Strait of Hormuz is expected to reopen very soon.
He also warned that if Iran does not reopen the vital waterway, the U.S. will respond with very strong military action. pic.twitter.com/KTEm42ZtY7
— SmartViewAI.Com (@smartviewai) August 5, 2026
«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.
President Trump just announced that the Strait of Hormuz will be completely open by tomorrow. pic.twitter.com/t1ykK1zNHw
— Industrial Intelligence (@JianfengWei82) August 5, 2026
Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», «συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση, διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν».
According to US news website Axios, the United States, Iran, and Oman are close to reaching an “interim” agreement to reopen the Strait of Hormuz.
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— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) August 5, 2026
Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.
Strait of Hormuz over the last 24 hours: Iranian control
News galore: another MOU is imminent!
Fog of war? More like fog of news. The inconsistent news flow continues.
The latest info is that Iran will determine inbound vessel flows AND have a say on what vessels can or… pic.twitter.com/DunlnExabT
— HFI Research (@HFI_Research) August 5, 2026
🇴🇲🇮🇷🇺🇸 Interim deal on Strait of Hormuz could be announced within days, Axios reports
The United States, Iran, and Oman are reportedly closing in on a 60-day interim agreement to reopen the Strait of Hormuz and de-escalate regional tensions.
Under the proposed framework… pic.twitter.com/gwRW8oZJ3D
— The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) August 5, 2026
Την περίοδο αυτή των εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.
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— Express 24/7 (@Express247PK) August 5, 2026
«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε νωρίτερα χθες ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
🇺🇸🇮🇷❗️ #ÚLTIMAHORA SCOTT BESSENT ANTICIPA POSIBLE ACUERDO CON IRÁN. El secretario del Tesoro afirmó que las amenazas militares de Trump llevaron a Teherán a negociar y señaló que existe “una posibilidad de que haya un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz”. pic.twitter.com/unBRNrUDsz
— LET NOTICIAS – Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) August 4, 2026
Οι εντάσεις στο στενό, που μετατράπηκε σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται. Χθες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, ανακοίνωσε πως πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».