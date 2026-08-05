Εξοργιστικό βίντεο: Πατέρας άφησε την 4χρονη κόρη του δίπλα σε τραπεζάκι με σύνεργα ναρκωτικών – Το κοριτσάκι βγήκε στο μπαλκόνι και καλούσε σε βοήθεια

Ένα εξοργιστικό περιστατικό παιδικής αμέλειας και διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύφθηκε στο Μπόλντερ του Κολοράντο. Ένας 44χρονος πατέρας, άφησε την τετράχρονη κόρη του, εντελώς μόνη στο διαμέρισμά τους, ενώ στο τραπεζάκι του σαλονιού, όπου βρισκόταν το παιδί, είχε αφήσει μαριχουάνα και σύνεργα ναρκωτικών ουσιών. Αργότερα, στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Η διάσωση από το μπαλκόνι

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της 28ης Ιουλίου, όταν γείτονες, είδαν το 4χρονο κοριτσάκι, να καλεί σε βοήθεια από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου, φορώντας μόνο την πάνα του.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η κύρια είσοδος, ήταν κλειδωμένη και το παιδί ήταν πολύ μικρό για να ανοίξει. Προκειμένου να παρέμβουν άμεσα, οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο καπό του περιπολικού και στη συνέχεια πήδηξαν τον φράχτη.

Από το βίντεο της κάμερας στολής ακούγεται το μικρό κορίτσι να λέει «Μην το σπάσεις αυτό», με τον αστυνομικό να καθησυχάζει το παιδί, πριν χτυπήσει τη συρόμενη γυάλινη πόρτα, για να εισέλθει.

Σύνεργα ναρκωτικών σε απόσταση αναπνοής

Εντός του διαμερίσματος, οι Αρχές εντόπισαν στο τραπεζάκι του σαλονιού, σε σημείο που έφτανε άμεσα το παιδί, άφθονη μαριχουάνα και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πατέρα, τον 44χρονο Πολ Ουίλσον, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε φύγει για να πάρει φαγητό, όσο η κόρη του κοιμόταν. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι, εκείνος αρνήθηκε.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν τη μικρή, της άλλαξαν πάνα, τη βοήθησαν να ντυθεί και τη μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, μέχρι να εντοπιστεί η μητέρα της, στην οποία και παραδόθηκε με ασφάλεια.

Η σύλληψη και οι βαριές κατηγορίες

Την επομένη ημέρα, οι αστυνομικές Αρχές, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 44χρονο, έξω από ένα μπαρ. Στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό καθώς και σχεδόν 15 γραμμάρια κοκαΐνης. Κατά τη σύλληψή του, ο ίδιος ανέφερε ειρωνικά στους αστυνομικούς: «Είστε πολύ καλοί στη δουλειά σας, ρε φίλε».

Στον Ουίλσον απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για παιδική κακοποίηση, έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια, καθώς και κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

«Χαιρόμαστε που αυτό το γλυκό παιδί δεν τραυματίστηκε και ελπίζουμε να θυμάται μόνο την καλοσύνη όσων τη βοήθησαν αυτή την εβδομάδα», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η Αστυνομία του Μπόλντερ.

Πηγή: Daily Mail