Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός που αποκάλυψε ότι το κολιέ της είναι… σεξουαλικό βοήθημα – «Το έχω πάντα πρόχειρο» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θύελλα αντιδράσεων για τα όρια της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας γενικότερα, προκάλεσε στην γειτονική Τουρκία η σύλληψη της γνωστής ηθοποιού Μπενού Γκερεντέ η οποία αποκάλυψε σε podcast στο YouTube ότι φορά ένα κολιέ… σεξουαλικό βοήθημα (συγκεκριμένα δονητή).

«Το έχω πάντα πρόχειρο»

Το πρώην μοντέλο μάλιστα είπε ότι «πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντο μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ».

Η αποκάλυψη αυτή ωστόσο έφερε νομικά προβλήματα στην 54χρονη η οποία συνελήφθη.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την επίδειξη «απρεπή».

Οι τουρκικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία με την κατηγορία της «ασέλγειας-προσβολής της δημόσιας αιδούς», διώκοντας ποινικά την ηθοποιό, με αποτέλεσμα η Γκερεντέ να κρατηθεί προσωρινά και στη συνέχεια να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.