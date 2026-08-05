Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός που αποκάλυψε ότι το κολιέ της είναι… σεξουαλικό βοήθημα – «Το έχω πάντα πρόχειρο» – ΒΙΝΤΕΟ

Η σύλληψη της Τουρκάλας ηθοποιού Μπενού Γκερεντέ στην Τουρκία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για τα όρια της ελευθεροτυπίας, μετά την αποκάλυψη της σε podcast ότι φορά ένα κολιέ-σεξουαλικό βοήθημα. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την αποκάλυψη «απρεπή», σχηματίζοντας δικογραφία για «ασέλγεια-προσβολή της δημόσιας αιδούς», με αποτέλεσμα την προσωρινή κράτηση και εν συνεχεία την απελευθέρωσή της με περιοριστικούς όρους.

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Διεθνή Νέα

Τουρκάλα ηθοποιός -Μπενού Γκερεντέ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη η Τουρκάλα ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, η οποία αποκάλυψε σε podcast ότι φορά ένα κολιέ… σεξουαλικό βοήθημα.
  • Η ηθοποιός είπε ότι «πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες» και ότι «μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντο μου».
  • Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την αποκάλυψη «απρεπή», σχηματίζοντας δικογραφία με την κατηγορία της «ασέλγειας-προσβολής της δημόσιας αιδούς» και αφήνοντάς την ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

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Θύελλα αντιδράσεων για τα όρια της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας γενικότερα, προκάλεσε στην γειτονική Τουρκία η σύλληψη της γνωστής ηθοποιού Μπενού Γκερεντέ η οποία αποκάλυψε σε podcast στο YouTube ότι φορά ένα κολιέ… σεξουαλικό βοήθημα (συγκεκριμένα δονητή).

«Το έχω πάντα πρόχειρο»

Το πρώην μοντέλο μάλιστα είπε ότι «πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντο μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ».

Η αποκάλυψη αυτή ωστόσο έφερε νομικά προβλήματα στην 54χρονη η οποία συνελήφθη.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης θεώρησε την επίδειξη «απρεπή».

Οι τουρκικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία με την κατηγορία της «ασέλγειας-προσβολής της δημόσιας αιδούς», διώκοντας ποινικά την ηθοποιό, με αποτέλεσμα η Γκερεντέ να κρατηθεί προσωρινά και στη συνέχεια να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

 

 

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