Σέβη Βολουδάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία στρατηγική για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – Να ενισχυθεί ο ρόλος της Frontex

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, υπογράμμισε την ανάγκη για χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής στη μεταναστευτική πολιτική, με αφορμή τις εξελίξεις στη Θεούτα. Τόνισε την αποτελεσματικότητα της αυστηρής φύλαξης των συνόρων από την Ελλάδα και ζήτησε κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης μεταναστευτικών πιέσεων, καθώς και ενίσχυση του ρόλου της Frontex.

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Σέβη Βολουδάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μεταναστευτική πολιτική, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται κοινή στρατηγική».
  • Η Ελλάδα ακολουθεί από το 2019 «μια πολιτική αυστηρής φύλαξης των συνόρων» με αποτελέσματα, ενώ ζητά ενίσχυση του ρόλου της Frontex για την «πραγματική φύλαξη των συνόρων».
  • Η υφυπουργός επεσήμανε ότι όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα γνωρίζουν πλέον ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιηθούν», ενώ η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να γίνεται μέσω διακρατικών συμφωνιών.

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Την ανάγκη για τη χάραξη μίας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μεταναστευτική πολιτική, υπογράμμισε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤNews, με αφορμή τις εξελίξεις στη Θεούτα, και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

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«Η Ελλάδα ακολουθεί από το 2019 μια πολιτική αυστηρής φύλαξης των συνόρων» ανέφερε τονίζοντας ότι «έχει αποδώσει αποτελέσματα». Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, «πρέπει να διαθέτει κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων, ώστε να μην ενεργεί κάθε κράτος με διαφορετικούς κανόνες».

«Αντιμετωπίσαμε και εμείς αντίστοιχο πρόβλημα στον Έβρο»

«Αυτή ήταν μια πολιτική, που εμείς ως χώρα, εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019. Εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν, αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική», δήλωσε η υφυπουργός. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Θεούτα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, αντιμετώπισε πριν από χρόνια ένα ανάλογο πρόβλημα, στον Έβρο.

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«Τα σύνορά μας πρέπει να είναι φυλασσόμενα και η μετανάστευση να γίνεται με τρόπο νόμιμο», ανέφερε προσθέτοντας ότι όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα γνωρίζουν πλέον ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιηθούν», γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, περιορίζει τις μεταναστευτικές ροές.

 

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«Απαιτείται συνολική προσέγγιση»

«Όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται η δυνατότητα αναστολής της εξέτασης αιτήσεων ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων και η άμεση επιστροφή, όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση του ρόλου της Frontex, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία, δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε επιχειρήσεις διάσωσης.

«Ενίσχυση του ρόλου της Frontex»

«Θα πρέπει ο ρόλος της Frontex να ενισχυθεί και να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να μπορεί να γίνεται και η πραγματική φύλαξη των συνόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή στρατηγική»

Η κα. Βολουδάκη, υποστήριξε ότι διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών-μελών, λειτουργούν ως παράγοντας προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών και τελικά επηρεάζουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η Ισπανία μία άλλη και τις συνέπειες να καλούνται να τις αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Τέλος, υπογράμμισε «ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να γίνεται μέσα από διακρατικές συμφωνίες και συγκεκριμένες διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία ασύλου σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο».

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