Μεξικό: Δημοφιλής TikToker έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε ζωντανή μετάδοση

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Ένα ακόμη σοκαριστικό έγκλημα, με θύμα δημιουργό περιεχομένου συνταράσσει το Μεξικό. Ο δημοφιλής ινφλουένσερ Σεσάρ Γκαστέλουμ, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την Τρίτη (4/8/2026), την ώρα που πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στο TikTok.Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κύμα βίας που μαστίζει τη χώρα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν δημόσια πρόσωπα.

¿Quién era Cesar Gastelum? El influencer asesinado en Culiacán Sinaloa esta noche de martes 4 de agosto. Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/5Z8YBfBPhg — Les Noticies (@LesNoticiesMX) August 5, 2026

Η στιγμή της φονικής επίθεσης

Ο Γκαστέλουμ, γνωστός για τα κωμικά βίντεό του και με περισσότερους από 600.000 ακολούθους, μετέδιδε ζωντανά μαζί με φίλους του, έξω από εστιατόριο ταχείας εστίασης, στην πόλη Κουλιακάν.

Ξαφνικά, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη τον πλησίασαν. Όπως αποτυπώθηκε στο βίντεο της μετάδοσης, ο οδηγός άνοιξε πυρ απευθείας εναντίον του.



Αξιωματούχος της πολιτείας Σιναλόα, επιβεβαίωσε τον θάνατό του και δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη, ευρεία επιχείρηση των Αρχών, για τον εντοπισμό των δραστών.

Το φόντο της βίας στη Σιναλόα

Η δολοφονία σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στην Κουλιακάν. Η πρωτεύουσα της Σιναλόα αποτελεί πεδίο μάχης, μεταξύ αντίπαλων φατριών του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες αναμετρώνται για τον έλεγχο της περιοχής.

Εφιαλτικές μνήμες από το 2025

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία της 23χρονης ινφλουένσερ Βαλέρια Μάρκες τον Μάιο του 2025. Η Μάρκες είχε πυροβοληθεί θανάσιμα, επίσης σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, μέσα στο ινστιτούτο αισθητικής, όπου εργαζόταν.

Για την υπόθεση της Μάρκες, οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα («El R-1»), ηγετικού στελέχους του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG).

Ο Αγιάλα συνδέεται με τη δολοφονία της Μάρκες, ενώ κατηγορείται επίσης ότι χρηματοδότησε την εκτέλεση του δημάρχου της πόλης, Ουρουάπαν, Κάρλος Μάνσο.

Πηγή: Reuters