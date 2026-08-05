Ηράκλειο: Ισχυρός κρότος αναστάτωσε τους κατοίκους γειτονιάς – Έσπασαν τζάμια σε σπίτια και επιχειρήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (05/08) στην οδό Θερίσσου, στο Ηράκλειο, όταν ένας ισχυρός κρότος σήκωσε στο πόδι την περιοχή και οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τον δυνατό αυτό κρότο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιστατικό που πιθανόν να προήλθε από εργαστήριο επιχείρησης, που βρίσκεται στην περιοχή. Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκε φωτιά κι έτσι δεν χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβέστες.

Μαρτυρίες που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν πως ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που ακούστηκε σε αρκετά γειτονικά τετράγωνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολίτη που εργάζεται στην περιοχή, ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο του περιστατικού, ο οποίος αρχικά θεώρησε πως ο δυνατός κρότος είχε προκληθεί από το ίδιο του το γραφείο.

Δείτε βίντεο από την περιοχή: