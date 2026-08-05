Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.250 ευρώ για καύση φυτικών υπολειμμάτων

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ, επιβλήθηκε χθες (4/8/2026) από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θιναλίων σε άνδρα, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, σε οικοπεδικό χώρο.
Η παράβαση διαπιστώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλάδων της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, και αφορά παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.
Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες, ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.