Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.250 ευρώ για καύση φυτικών υπολειμμάτων

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Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ, επιβλήθηκε χθες (4/8/2026) από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θιναλίων σε άνδρα, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, σε οικοπεδικό χώρο.

Η παράβαση διαπιστώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλάδων της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, και αφορά παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες, ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.