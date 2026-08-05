Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.250 ευρώ για καύση φυτικών υπολειμμάτων

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ επιβλήθηκε χθες (4/8/2026) σε άνδρα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλάδων Βόρειας Κέρκυρας, παραβαίνοντας την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024. Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες τους κανόνες και τους περιορισμούς για την καύση, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ επιβλήθηκε χθες (4/8/2026) σε άνδρα από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θιναλίων.
  • Η παράβαση διαπιστώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλάδων της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, και αφορά καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης.
  • Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ, επιβλήθηκε χθες (4/8/2026) από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θιναλίων σε άνδρα, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, σε οικοπεδικό χώρο.

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Η παράβαση διαπιστώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλάδων της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, και αφορά παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες, ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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