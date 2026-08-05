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Ηράκλειο: Ούτε ένα ζώο δεν βρέθηκε στο μαντρί κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια ελέγχου – Συνελήφθη και ο αδελφός του

Δύο αδέλφια συνελήφθησαν στην περιοχή της Μεσαράς, Ηρακλείου Κρήτης, καθώς φέρονται να μην κατείχαν τον αριθμό αιγοπροβάτων που αναγράφονταν στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις. Κατά τον έλεγχο, ο ένας κτηνοτρόφος δεν είχε κανένα ζώο στο μαντρί του, ενώ ο άλλος είχε σημαντική απόκλιση και ζώα χωρίς ενώτια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

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Κοινωνία

κτηνοτρόφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αδέλφια συνελήφθησαν στην περιοχή της Μεσαράς, στο Ηράκλειο, γιατί φέρονται ότι δεν κατείχαν τον αριθμό των αιγοπροβάτων που αναγράφονται στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.
  • Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ένας κτηνοτρόφος δεν είχε ούτε ένα αιγοπρόβατο στο μαντρί του, παρότι είχε δηλώσει 212 ζώα για το 2025.
  • Ο αδελφός του είχε απόκλιση 110 ζώων, ενώ τα μισά από τα 100 που βρέθηκαν δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

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Δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 29 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Μεσαράς, στο Ηράκλειο Κρήτης, γιατί φέρονται ότι δεν κατείχαν τον αριθμό των αιγοπροβάτων που αναγράφονται στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.

Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσιών στα ποιμνιοστάσια των δύο κτηνοτρόφων σε χωριό του δήμου Γόρτυνας διαπίστωσαν ότι ο ένας δεν είχε ούτε ένα αιγοπρόβατο στο μαντρί του και ο άλλος είχε απόκλιση μεγαλύτερη των 100 ζώων.

Στο ποιμνιοστάσιο του 36χρονου κτηνοτρόφου, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν αιγοπρόβατα παρότι στην κτηνοτροφική δήλωση που είχε υποβάλλει για το 2025, φέρεται να κατέχει 212 ζώα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο ποιμνιοστάσιο του 26χρονου αδελφού του, βρέθηκαν 100 αιγοπρόβατα από τα οποία τα μισά δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια. Επίσης ήταν λιγότερα κατά 110 σε σχέση με την κτηνοτροφική του δήλωση, όπου αναγράφεται ότι έχει στην κατοχή του 220 ζώα.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

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