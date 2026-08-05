LIVE UPDATE
Hellenic Train: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη-Χαλκίδα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές

Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται η στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επίκειται η υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector (GSI), της εταιρείας που αναλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για την εκτέλεση θαλάσσιων ερευνών βυθού, κρίσιμου σταδίου για την υλοποίηση του έργου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Στις 16.30 αναμένεται να υπογραφεί η στρατηγικής σημασίας συμφωνία
Πηγή: Euronews
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα στις 16:30, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφεται παρουσία του πρωθυπουργού η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector (GSI).
  • Η GSI είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας.
  • Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans, η οποία αφορά την εκτέλεση των εργασιών θαλάσσιων ερευνών βυθού, κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, σήμερα στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ