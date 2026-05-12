«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

great sea interconnector καλώδιο Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ
Το «πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) δόθηκε στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και ΕΤΕπ, που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Λευκωσία.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου, ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence). Επισημαίνεται ακόμη, ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή των δύο υπουργών προς την ΕΤΕπ εστάλη στις 20 Απριλίου.

Στη σημερινή συνάντηση στη Λευκωσία συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jorgensen, η γενική διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.

