Συνάντηση Πλεύρη με τον Επίτροπο Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Πλεύρης - Μπρουνερ
Με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων.

Ο υπουργός παρουσίασε την ετοιμότητα της Ελλάδας για την πλήρη εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές προσαρμογές, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 70%. Όπως επισημάνθηκε, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενισχυμένη φύλαξη των συνόρων, καθώς και στη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές και τη Frontex.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η κατάσταση στη Λιβύη, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών πιέσεων προς την Κρήτη και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πιθανών νέων ροών.

Ο υπουργός και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, συμφώνησαν στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιστροφών και στην αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

